Premierul Emil Boc:

Bugetul pentru 2012 e făcut pentru vreme rea

Ştire online publicată Joi, 03 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul de buget al României pentru anul 2012 este unul prudent, "pentru vreme rea", prin care se dorește menținerea stabilității macroeconomice, însă "dacă nu va fi furtună, va fi mai bine pentru toată lumea", a declarat premierul Emil Boc ieri seara, la începutul întrevederii liderilor coaliției de guvernare cu reprezentanții delegației FMI, Comisiei Europene și Băncii Mondiale."Pentru 2012 vom pregăti un buget național de vreme rea, iar în cazul că vremea va fi mai bună, va fi mai bine pentru toată lumea. Este mai bine să preîntâmpinăm ce e mai rău și să consolidăm stabilitatea noastră macroeconomică. Acesta este obiectivul cel mai important al Guvernului: să nu pierdem ce am obținut în ultimii doi ani prin Acordul nostru și datorită sprijinului oferit de români. Deci, așa cum am văzut astăzi, mai ales în Grecia, nu vor fi știri pozitive, iar vremea în Europa din punct de vedere economic nu este foarte bună, dar așa cum am spus, vom fi pregătiți pentru această vreme rea în 2012, iar în cazul unei vremi mai bune, va fi mai bine pentru toți. Sau cel puțin dacă nu va fi furtună va fi mai bine pentru toți, atât aici în România, cât și în Europa", a declarat șeful Guvernului.Potrivit premierului, în 2011, România este în grafic cu atingerea țintei de deficit bugetar de 4,4% din PIB și a celei de creștere economică de 1,5% și datorită sprijinului organismelor financiare internaționale, dar mai ales al românilor."Așa cum știți, până acum suntem în grafic pentru 2011. Am atins ținta convenită de deficit bugetar de 4,4% și de creștere economică de 1,5%. Aceasta se datorează sprijinului oferit de dvs. și în special celui al românilor, iar împreună am reușit să obținem această stabilitate macroeconomică și vrem să o menținem și pentru viitor, mai ales în aceste vremuri dificile", a spus premierul Boc.La rândul său, șeful delegației FMI în România, Jeffrey Franks, a subliniat că, prin programul de reforme urmat de Guvern, "România va trece prin furtună mai bine pregătită"."Un lucru foarte bun pe care l-am spune despre aceste vremuri furtunoase este că România intră în această furtună mai bine pregătită decât era acum doi ani și jumătate, când precedenta rundă de furtună lovea, pentru că am luat împreună câteva inițiative importante să scădem deficitul de cont curent, deficitul fiscal, să facem reforme structurale. Deși vremurile pot fi dificile, veți trece acest moment dificil cu o mai solidă și stabilă economie", a susținut Franks.El a și-a exprimat aprecierea pentru măsurile guvernamentale și a subliniat necesitatea unei abordări prudente a anului 2012."Mai întâi de toate, evaluarea noastră nu este completă încă, dar informațiile noastre sunt că ați performat foarte bine. Vom discuta detalii, vom lucra la câteva aspecte, dar peste toate, performanțele sunt foarte bune. Împărtășesc viziunea dvs. că sunteți pe drumul cel bun să îndepliniți ținta de deficit pe anul 2011 iar acesta este un lucru foarte favorabil. De asemenea, sunt de acord pe deplin cu dumneavoastră că sunt vremuri furtunoase și abordarea prudentă pentru anul 2012 este foarte recomandabilă în aceste vremuri nesigure", a afirmat oficialul FMI.La rândul său, reprezentantul Comisiei Europene, Istvan Szekely, a declarat că "este foarte liniștitor" să audă de la premierul Boc faptul că România abordează prudent anul 2012.De asemenea, reprezentantul Băncii Mondiale, Sudharshan Canagarajah, și-a exprimat aprecierea pentru colaborarea cu Guvernul României."Avem o relație foarte bună cu Guvernul, care a fost foarte de ajutor pentru implementarea unor reforme. Aș sublinia că avansarea va fi importantă pentru asigurarea creșterii dumneavoastră economice și locuri de muncă pentru toți românii. Reformele structurale începute trebuie continuate", a declarat reprezentantul BM.La întâlnirea de la Palatul Victoria au fost prezenți și următorii reprezentanți ai coaliției de guvernare: Ioan Oltean, Roberta Anastase, Elena Udrea, Gheorghe Ialomițianu (PDL), Laszlo Borbely și Marko Bela (UDMR), Marian Sârbu și Cristian Diaconescu (UNPR), precum și Varujan Pambuccian și Ovidiu Ganț, de la Grupul minorităților naționale din Camera Deputaților.