Bugetul pe 2013 şi vizita delegaţiei FMI, pe agenda şedinţei de guvern de astăzi

Bugetul pe 2013 și vizita delegației FMI, pe agenda ședinței de guvern de astăzi

Guvernul se va reuni astăzi în prima ședință din acest an, urmând să discute despre bugetul de stat pe 2013 și despre apropiata vizită în România a delegației Fondului Monetar Internațional.Premierul Victor Ponta le-a cerut miniștrilor în ultima reuniune a Cabinetului care a avut loc anul trecut să pregătească bugetul pentru dezbatere în prima ședință din 2013, având în vedere că delegația Fondului Monetar Internațional este așteptată la București pe 15 ianuarie.„Pentru prima ședință de guvern pe anul 2013 ne vedem pregătiți pentru buget, pentru FMI. (...) Sper ca Finanțele și cei care lucrează la buget să fie foarte avansați și asta înseamnă că până când vine delegația FMI toată lumea lucrează să avem bugetul pregătit”, afirma premierul în ședința din 27 decembrie a Executivului.El a subliniat că toți miniștrii trebuie să fie pregătiți pentru discuțiile pe care le vor avea cu partenerii internaționali, precum și la dezbaterile din Parlament.Premierul i-a cerut ministrului Mediului, Rovana Plumb, ca în prima ședință de guvern din 2013 să prezinte o informare și o propunere privind situația taxei auto la prima vânzare. Forma inițială a taxei auto, suspendată până la 31 decembrie, a reintrat în vigoare de la 1 ianuarie, însă Executivul are în vedere modificarea acesteia.Tot în ședința de astăzi ar urma să se discute și hotărârile de guvern privind restructurarea și reorganizarea ministerelor.Reprezentantul rezident al FMI pentru România și Bulgaria, Tonny Lybek, a anunțat într-un comunicat remis ieri că misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de negociatorul-șef pentru România, Erik de Vrijer, va veni la București pe 15 ianuarie, pentru cea de-a șaptea și a opta evaluare a acordului stand by cu România.