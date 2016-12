Bugetul Mangaliei pe 2010 ar putea fi aprobat în luna februarie

La aproximativ o săptămână de la preluarea conducerii Primăriei Mangaliei, viceprimarul Ion Mincă susține că situația este „jalnică”, administrația locală având o mulțime de datorii care trebuie acoperite. „Nu am început să fac verificări la ce a făcut fostul primar așa cum obișnuia el, dar vă pot spune că s-au adunat foarte multe datorii. Timp de un an de zile, Mihai Claudiu Tusac venea seara în primărie și începea să controleze tot ceea ce a făcut cel de dinaintea lui. Și nu făcea nimic de fapt. Eu am venit aici să deblochez primăria, nu să fac anchete”, a spus ferm Mincă. „Ceea ce este important acum este că lumea nu mai stă la ușa primăriei. Eu personal îi primesc și încercăm să găsim împreună soluții la problemele lor. În mod neoficial, țin audiențe în fiecare zi. De fiecare dată îi primesc și mă bucur că s-a mai relaxat atmosfera aici”, a adăugat primarul interimar, cu promisiunea că va fixa și o zi de audiențe. Totodată, Ion Mincă a menționat că îi are alături de el și pe consilieri și lucrează acum la bugetul pentru 2010. „Vreau să îi implic pe toți și să facem un buget real. Sunt sigur că până la sfârșitul lunii îl vom definitiva, va trece și prin comisiile de specialiate și, în luna februarie, îl vom putea aproba”, a precizat Mincă. La final, conservatorul Ion Mincă a ținut să facă un apel către locuitorii Mangaliei. „Îi rog să vină la primărie, să își rezolve toate problemele, să nu mai stea pe la uși sau să facă mătănii pe la diferite persoane, așa cum erau obișnuiți, de fiecare dată când întâmpinau dificultăți sau aveau greutăți. Ușa este deschisă pentru toată lumea”, a mai spus el. De asemenea, el a făcut un apel și către mangalioți pentru a-și plăti taxele și impozitele cât mai repede în vederea sprijinirii bugetului local pe 2010. „Pot veni să își plătească dările acum și vor beneficia și de o anumită reducere. Îi asigur că acei bani nu se vor mai duce pe nu știu ce distracții, artificii sau plante, ci vor fi folosiți așa cum trebuie”, a încheiat Ion Mincă.