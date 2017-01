Bugetele locale pe 2010 rămân în afara dezbaterilor publice

Cele mai multe administrații locale și-au definitivat deja bugetele de venituri și cheltuieli pentru 2010, aprobând proiectele în cauză în cadrul ședințelor de consiliu local. Însă foarte puțini primari din județ au reușit să organizeze, în prealabil, întâlniri cu locuitorii pentru a dezbate proiectul de buget și posibilitățile de susținere a investițiilor locale. Invocând fondurile foarte mici alocate proiectelor de dezvoltare, cei mai mulți au exclus de la bun început varianta unor dezbateri publice privind bugetul local de venituri și cheltuieli. „Ce dezbatere să mai facem când avem bugetul atât de mic?”, a pus problema primarului comunei Comana, Ion Adam. „Faci o dezbatere publică în momentul în care ai ce să împarți. Dar când nu ai ce să împarți, ce dezbatere să mai faci?”, a adăugat Adam. Potrivit lui, bugetul local de anul acesta, de aproximativ 900.000 de lei, nu va reuși să acopere decât cheltuielile curente și salariile pentru următoarele 10 luni. „Să nu murim“ Primarul comunei Mereni, Gheorghe Chiriac, a atras, și el, atenția asupra fondurilor locale de dezvoltare. „Bugetele noastre nu sunt bugete de dezvoltare. Noi nu avem bani pentru proiectele de dezvoltare și, atunci, ce să mai dezbatem? Bugetul nostru este unul de subzistență, să acoperim salariile și utilitățile ca să nu murim”, s-a plâns și Chiriac. Potrivit afirmațiilor sale, Consiliul Local Mereni urmează să aprobe luna aceasta bugetul pe 2010, care este estimat la aproximativ 1.200.000 de lei. Dezbateri în Consiliu Consiliul Local Nicolae Bălcescu a aprobat, săptămâna trecută, bugetul de venituri și cheltuieli, care, potrivit primarului Viorel Bălan, se ridică la aproximativ 6.000.000 de lei. Așa cum a arătat Bălan, singura șansă a locuitorilor de a-și exprima punctul de vedere asupra bugetului a fost ședința de marțea trecută. „Toate documentele au fost afișate la sediul primăriei și ședința a fost publică. Dar a fost frig și oamenii nu au mai ieșit din casă pentru a veni la întrunire”, a explicat primarul. Discuții libere Nici la Cobadin administrația locală nu a organizat o dezbatere publică asupra bugetului local. Primarul Cristian Telehoi a preferat să poarte discuții libere cu cetățenii la primărie. „Nu am organizat o dezbatere publică, dar oamenii au putut veni zilnic atât la mine, cât și la consilieri, și am putut discuta liber. Am stabilit că prioritatea o constituie proiectele legate de școli și grădinițe, urmând ca apoi să ne ocupăm și de cabinetele medicale și dispensare și celelalte investiții”, a precizat Telehoi. Și primarul comunei Adamclisi, Emilian Burcea, a declarat ieri, cu doar câteva ore înainte de tragicul eveniment, că preferă discuțiile libere cu locuitorii. „Nu am organizat o dezbatere publică, încercând să ne descurcăm pe cont propriu. Dar în general discut cu oamenii de fiecare dată când ne întâlnim”, a mărturisit el. Și el a reclamat lipsa banilor pentru investiții. „Bugetul de acum, de aproximativ 1.000.000 de lei, de-abia ne ajunge să acoperim salariile. Ne punem speranțele în fondurile europene”, a încheiat Emilian Burcea. Excepții Una dintre administrațiile locale care a programat o dezbatere publică pe acest subiect și a și mediatizat întrunirea a fost cea de la Medgidia. Săptămâna trecută, locuitorii din Medgidia și-au putut exprima punctele de vedere asupra bugetului în sala Casei Municipale „I. N. Roman”, primarul Marian Iordache prezentându-le modalitățile de planificare a bugetului și principalele proiecte ce vor fi derulate în 2010, în Medgidia. Însă nici cetățenii nu și-au manifestat un deosebit interes asupra modului în care vor fi cheltuiți banii administrației locale, la dezbatere participând apro-ximativ 30 de persoane, potrivit declarațiilor edilului.