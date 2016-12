Bugetarii îşi vor lua salariile în funcţie de performanţe

1

RESTABILITI VALORILE

Grilele de valori s-au rasturnat demult in societatea romaneasca. Sper sa le reuseacsa sa restabilesca un sistem corect de valoare a muncii, a profesionalismului dublat de bunacredinta, de corectitudine si respect pentru cetatean.Sper ca parlamentarii sa nu puna bete in roate, sa uite de ciolan si nepotisme in regii, administratii si institutii ale statului, scoli etc.Performanta trebuie rasplatita, iar contraperformanta sanctionata!