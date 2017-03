Buget de avarie pentru judeţul Constanţa. CJC şi-a modificat organigrama

Buget de avarie pentru județul Constanța. CJC și-a modificat organigrama

„Din păcate, bugetul este mai mic decât în anii trecuți, iar cheltuielile mai mari. Creșterea cheltuielilor de anul acesta este cauzată de măsurile de creștere a salariului minim pe economie și cele de creștere a salariilor bugetarilor. Drept urmare, datorită majorărilor salariale operate de executiv, o mare parte din buget a fost redirecționată și către salariile angajaților CJC. Pentru a echilibra, vom avea în vedere o rectificare. Am ținut cont de priorități la alcătuirea bugetului. Avem un venit de 384 milioane de lei și 461 de milioane cheltuieli. Deficitul este de aproape 77 milioane de lei, dar îl vom finanța din excedentele anilor precedenți. Bani mai puțini va primi Direcția de Protecție a Copilului, iar fonduri ceva mai mari decât până în prezent vor ajunge la Învățământul special, Evidența Populației și la Culte”, a spus președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu. În altă ordine de idei, el a vorbit și despre modificările aduse organigramei instituției, modificări operate după o serie de analize în interiorul aparatului de specialitate, când a identificat mai multe nereguli. Cu toate acestea, el a dat asigurări că niciun angajat nu a fost concediat.„S-a modificat organigrama, dar niciun angajat nu a fost concediat. Consiliului Județean Constanța și-a modificat componența prin înființarea a 15 posturi noi. Introducerea acestor posturi noi au drept scop eficientizarea activității. Au fost comasate mai multe direcții și servicii, au dispărut funcții de conducere. Ca o noutate, a fost introdus serviciul de analiză strategică și creșterea competivității. Serviciul este unic în administrația locală la național și angajații vor analiza și colecta informații din mediul intern și extern pentru creșterea competitivității CJC. Este un proiect pilot și se intenționează a fi un ghid de bună practică”, a explicat Țuțuianu.Totodată, el a mai adăugat că, în plus, s-a înființat și un serviciu dedicat promovării turismului, unde vor lucra 17 persoane specializate în domeniu, persoane ce vor elabora strategia de dezvoltare turistică a județului Constanța, separată de strategiile elaborate de celelalte entități din turism.Și tot ca o noutate, șeful CJC a mai spus că a fost înființat postul de administrator public, ce are ca atribuție principală coordonarea tuturor direcțiilor și serviciilor din cadrul instituției.Referitor la această funcție, Marius Horia Țuțuianu a adăugat că administratorul va avea dreptul de a semna documente pentru accesarea fondurilor europene.