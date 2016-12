Dumitru Bocai:

„Bucuria copiilor mă determină să fac mai multe proiecte pentru ei“

În cursul zilei de ieri, primarul PDL al localității Ovidiu, Dumitru Bocai, a inaugurat una dintre cele mai moderne investiții din oraș: extinderea locului de joacă pentru copii, din incinta Grădiniței „Licurici”. La eveniment, au luat parte membri ai administrației publice locale, conducerea grădiniței și aproximativ 500 de copii, care s-au bucurat de această investiție mai mult decât oricine. Potrivit primarului Dumitru Bocai, investiția a fost motivată de faptul că, în urmă cu mai bine de un an, când a fost finalizată prima zonă a locului de joacă, s-a constatat că nu doar copiii doreau să folosească aparatele de fitness amplasate pe terenul de joacă, ci și adulții. Acest lucru l-a determinat pe primar să facă o nouă investiție, pentru a mări amplasamentul și pentru a monta și aparate de fitness similare, dar pentru categorii de vârstă mai mari. „Acum un an și jumătate, când am construit locul de joacă, am constatat că nu doar copiii doresc să folosească aparatele de fitness din incinta sa, ci și părinții și alți adulți care vor să își consume energia într-un mod sănătos și constructiv. De aici s-a născut și ideea extinderii acestui loc de joacă și amplasarea unor aparate noi, care să mulțumească toate categoriile de vârstă. Este doar un început, vom mai avea astfel de proiecte, pentru că, după cum vedeți, copiii au invadat această zonă. Bucuria este maximă, iar acest lucră mă determină să-mi fac planuri și pentru alte investiții similare. Am intenția de a construi un alt loc de joacă la toamnă, dar nu vreau să precizez unde anume va fi amplasat. Oricum, este bine că îl avem și pe acesta. Este o investiție modernă și performantă, iar dacă stați să vă gândiți comparativ cu alte localități, stăm bine la acest capitol. Vă dau un exemplu - Constanța: există un sigur loc de joacă cu astfel de dotări, cel din parcul Tăbăcăriei. Gândiți-vă cât de greu le este celor care stau în cartiere situate la ieșirea din municipiu să meargă până în Parcul Tăbăcăriei cu copiii lor. Eu mi-am axat multe dintre proiecte pe nevoile copiilor și tinerilor. Nu vreau să discut acum despre aceste aspecte, pentru că nu vreau să fac campanie, dar puteți să vă amintiți câte spectacole am avut cu artiști de renume sau la felul în care a fost organizat Orășelul Copiilor”, a declarat Bocai. Ulterior, primarul a discutat cu părinții și cadrele didactice prezente la eveniment și a ascultat sugestiile acestora cu privire la îmbunătățirea proiectului și cu privire la alte acțiune pe care aceștia și le-ar dori. Menționăm că întreaga investiție se cifrează la 180.000 de lei, bani care au fost folosiți pentru dotarea locului de joacă cu toate tipurile de aparate pe care părinții și copiii și le-ar putea imagina într-o astfel de locație. Mai mult de atât, obiectivul este monitorizat prin camere de luat vederi, este iluminat și conține spații speciale pentru depozitarea deșeurilor. Atât copiii, cât și părinții prezenți la inaugurare s-au arătat deosebit de mulțumiți și încântați de realizarea primarului, menționând că așteptă finalizarea și altor proiecte demarate de edil.