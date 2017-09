Brâul Maicii Domnului, adus spre închinare elevilor din Cumpăna

Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a decis ca Brâul Maicii Domnului adus de la mănăstirea Kato Xenia, din Grecia, să fie depus, spre închinare, luni 11 septembrie, începând cu ora 8.30 la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” clasele 0-IV iar începând cu orele 11.30 la Campusul Școlar al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” clasele V-XII, pentru ca toți cei prezenți la festivitatile de deschidere a anului școlar 2017-2018 să aibă posibilitatea să atingă Sfantul veșmânt.Întâmpinarea Sfântului vesmânt va avea loc duminica, 10 septembrie 2017, ora 14.30 la movila (intrarea în comună), acolo de unde toți enoriașii prezenți vor pleca in procesiune spre biserica Adormirea Maicii Domnului.Odorul sfânt al Maicii Domnului, va rămâne spre închinare si rugăciune in comuna Cumpăna până in după amiaza zilei de 11 septembrie.Sfânta Biserică Adormirea Maicii Domnului, va rămâne deschisă credincioșilor și în noaptea de duminică spre luni .