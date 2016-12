Boureanu: PDL va organiza mai multe mitinguri pentru susţinerea lui Traian Băsescu

2

a inceput campania

A inceput campania ,a inceput mizeria Uite asa mai urca si Bou.... cateva trepte in ierarhia PDL ! Mai bine ar restitui banii furati ,are atatea procese penale de nu le mai stie numarul nici el ! Marionetele lui Base au aparut la tv ,tari in clanta ,ii tot trag cu plagiatul ,uitand ca pe omul de rand nu prea il intereseaza ;multi de la tara nici nu stiu ce inseamna ,dar stiu ca au fost furati ,ca stau in frig si ca nu au ce pune pe masa copiilor Succes d-lui Boureanu ,dar nu va avea nici o sansa ! PDL nu a lasat nici un om "curat" caruia poporul sa nu ii reproseze hotii , si potlogarii ieftne si pe care sa il respecte ! Cine ar mai crede in promisiuni desarte si in slogane ieftine ca acela SA TRAITI BINE !