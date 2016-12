BOMBĂ PE PIAȚA POLITICĂ: PSD a ajuns la 40%. PMP depășește PDL. Cum sunt cotaţi cei mai importanţi politicieni

8

si ce daca e din america?

ei nu pot gresi? explica calculele facute in primul comentariu. (Greselile sondajului, ce reies din clacule simple.) Indiferent cine face sondajul, partidul trebuie sa aibe oameni care sa verifice valabilitatea unor cifre. Nu sa arunce pe piata orice text, ca e facut de americani! Americanii -acum- sunt sub dictatura PD, si favorizeaza toate partidele de stinga din lume. Pina sa receptioneze ei ca Ponta este handicapat mintal, mai dureaza. De asta il scot constant la 40% in preferintele elctoratului. Cum sa fie la 40% cand somajul a crescut, taxele si impozitele au crescut, de luna asta nu se mai sustin social cei cu datorii la stat, combustibilul s-a scumpit etc. Este un non sens! Facatura pe fata pentru ca l-au sustinut pe Cernea si femeia cu barba! Plus homosexualii. Nu mai inghititi pe nemestecate orice text!