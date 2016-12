Bombă în PDL Constanţa / Mihai Petre candidează la Primăria Constanţa. Chiru tace

Bombă în PDL Constanța / Mihai Petre candidează la Primăria Constanța. Chiru tace

Consilierul județean și, totodată, președintele Organizației de Tineret a PDL Constanța, Mihai Petre, a anunțat, ieri, că va candida la Primăria Constanța. Anunțul lui Mihai Petre i-a uimit pe mulți colegi de partid, din prisma faptului că a fost o decizie personală și bruscă, despre care nu s-a vorbit în cadrul filialei. Pe de altă parte, pentru mulți a fost un adevărat șoc, deoarece, până mai ieri, Mihai Petre era „umbra” actualului președinte al PDL Constanța, Gigi Chiru, cu care dorește să intre acum în competiție internă. Din câte se pare, prietenia dintre cei doi s-a rupt precum se înfiripase. Așadar, dacă până mai ieri, exista un singur potențial candidat la Primăria Constanța din partea PDL, în persoana lui Gigi Chiru, până să ajungă să se bată cu Mazăre acesta va trebui să câștige competiția internă. „De astăzi intru în competiție internă cu Gigi Chiru. Gestul meu pleacă de la necesitatea unei competiții interne deschise, corecte, principiale, care să dea constănțenilor cel mai bun candidat însoțit de cel mai bun proiect. Consider că nu poți da cel mai bun candidat și cel mai bun proiect, cât timp în ecuație există un singur candidat și un singur proiect, întrucât nu ai de unde alege. Candi-datura mea va oferi membrilor democrat-liberali oportunitatea de a-l alege pe cel mai bun”, a spus Mihai Petre.Pe de altă parte, el a mai precizat că mai sunt și alte lucruri care l-au determinat să ia această decizie. „De-a lungul timpului am împrumutat ideile și proiectele mele liderilor care au condus partidul sau care au candidat pentru diverse demnități publice. Consider că astăzi a sosit momentul de a-mi asuma public propriile idei și proiecte, atât în ceea ce privește viața internă de partid, cât și administrația județului Constanța. Cred că PDL a pierdut de prea multe ori alegerile locale tocmai din lipsa dezbaterii interne. Îmi exprim intenția de a candida din poziția de președinte al organizației județene de tineret întrucât a sosit momentul ca tinerii cu experiență politică și administrativă să își asume mizele mari. În acest sens, mă voi situa pe o poziție de parteneriat cu prefectul județului Constanța, Claudiu Iorga Palaz. Îi doresc un sincer succes lui Gigi Chiru și îl asigur că va avea în mine un competitor corect, așa cum am fost și ca partener”, a mai precizat noul candidat la Primăria Constanța.Contactat telefonic cu privire la acest subiect, Gigi Chiru a spus că nu dorește să facă remarci sau comentarii pe acest subiect.Mircea Banias: „Salut inițiativa lui Mihai Petre“Senatorul constănțean Mircea Banias spune că salută inițiativa lui Mihai Petre de a intra într-o competiție internă a partidului privind candidatura pentru Primăria Constanța.„Salut această inițiativă. Cred că este bine să fie o competiție internă de unde poți alege candidatul cel mai bun pentru Primăria Constanța. Câștigarea Primăriei Constanța este un obiectiv greu și de aceea trebuie căutat candidatul cel mai bun. Și, pentru că nu este un lucru simplu, trebuie făcut un sondaj care să dea șanse candidatului. Nu este suficient să-ți dorești, mai trebuie și să demonstrezi că ești capabil de a candida pentru asemenea funcție”, a declarat Mircea Banias pentru „Cuget Liber”.La rândul lui, deputatul PDL Constantin Chirilă spune că orașul Constanța merită un primar bun, autentic și nu unul venit sau impus de la București. „Competiția internă nu poate face rău nimănui deoarece profilul candidatului trebuie să fie după dorința constănțenilor. Totuși, nu se poate numai să-ți dorești să fii candidat, trebuie să și poți, să vii cu niște proiecte, iar dacă ele sunt în interesul constănțenilor și cei din filială cred că ai șanse atunci lucrurile sunt pe drumul cel bun”, a declarat Constantin Chirilă.