Bomba anului: dispare RATC! Cum vor circula constănţenii

Sechelarizarea Constantei

Cine il mai tine minte pe Dumitru Sechelariu amicul de partid si de golaneli al lui Mazare?(A nu se confunda cu Sergiu Sechelariu, amicul recidivistului Bombonel). E , derbedeul asta de Sechelariu( sa-i fie tarana precum betonul armat!), cand a ajuns primar a facut niste magarii cu transportul public din Bacau.Mama infractorului, Agripina Sechelariu ajunsese administrator si actionar principal la nou societate infiintata: SC Transport Public SA. Ce calificare avea Agripina Sechelariu?Femeie de serviciu, fusese femeie de serviciu in cadrul societatii de transport public pana la întronarea fiului sau ca primar al Bacaului. Deci cum va fi in 2018: 1.O noua societate iar managerul va fi numit politic( acelasi sistem de kkt si neperformant).2.O noua societate,dar cu management privat ales dintre firmele de casa ale primarului , 3. O noua societate ,in care administrator si actionar majoritar va fi mama,sora ,sotia , fata , nepoata primarului. Stimati constanteni va las sa va documentati si sa alegeti " varianta castigatoare" PS.Varianta unei noi societati cu management privat ,performant si ales in mod transparent - cade ,ptr ca traim in Constanta, Romania.