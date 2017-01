Blonda democrată dă lecţii de integrare

Blonda democrată dă lecții de integrare

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Conform postului de televiziune Antena 3, fostul consilier prezidențial Elena Udrea a decis să își extindă domeniul de activitate. Ea a devenit profesor la Universitatea „Dimitrie Cantemir”. Cea care a spus că Regatul Norvegiei este republică, a devenit lector universitar la masteratul de „Integrare Europeană“, conform pliantelor Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Chiar dacă este promovată în pliante ca doctor, fostul consilier prezidențial a recunoscut jurnaliștilor de la „Adevărul” că nu este decât doctorand în științe militare, iar teza de doctorat a devenit curs pentru masteranzi în integrare europeană de la această universitate. În plus, pentru cea care a spus într-o emisiune televizată că regatul Norvegiei este republică, a fost transformat departamentul de integrare europeană în cel de Securitate Euro-Atlantică. La acest departament la același masterat: „Integrarea europeană” va fi colegă cu un alt fost consilier prezidențial - Constantin Degeratu. Așadar în acest an universitar masteranzii se vor bucura de spiritul didactic al Elenei Udrea și al lui Constantin Degeratu de la care vor primi lecții de euromarketing, politici comunitare, studii de securitate europeană sau sisteme constituționale europene. Cel care a confirmat faptul că Elena Udrea va preda este directorul de master, prof. univ. dr. Mircea Coșea. El a declarat jurnaliștilor de la „Adevărul” că „Elena Udrea a propus o disciplină necesară masterului în legătură cu Marea Neagră și Securitatea Euro-Atlantică, iar Senatul universității a aprobat-o”, a spus Coșea.Conform postului de televiziune Antena 3, fostul consilier prezidențial Elena Udrea a decis să își extindă domeniul de activitate. Ea a devenit profesor la Universitatea „Dimitrie Cantemir”. Cea care a spus că Regatul Norvegiei este republică, a devenit lector universitar la masteratul de „Integrare Europeană“, conform pliantelor Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”. Chiar dacă este promovată în pliante ca doctor, fostul consilier prezidențial a recunoscut jurnaliștilor de la „Adevărul” că nu este decât doctorand în științe militare, iar teza de doctorat a devenit curs pentru masteranzi în integrare europeană de la această universitate. În plus, pentru cea care a spus într-o emisiune televizată că regatul Norvegiei este republică, a fost transformat departamentul de integrare europeană în cel de Securitate Euro-Atlantică. La acest departament la același masterat: „Integrarea europeană” va fi colegă cu un alt fost consilier prezidențial - Constantin Degeratu. Așadar în acest an universitar masteranzii se vor bucura de spiritul didactic al Elenei Udrea și al lui Constantin Degeratu de la care vor primi lecții de euromarketing, politici comunitare, studii de securitate europeană sau sisteme constituționale europene. Cel care a confirmat faptul că Elena Udrea va preda este directorul de master, prof. univ. dr. Mircea Coșea. El a declarat jurnaliștilor de la „Adevărul” că „Elena Udrea a propus o disciplină necesară masterului în legătură cu Marea Neagră și Securitatea Euro-Atlantică, iar Senatul universității a aprobat-o”, a spus Coșea.