Blestemul Cazinoului: plimbat între Bucureşti şi Constanţa până se prăbuşeşte

Blestemul Cazinoului: plimbat între București și Constanța până se prăbușește

Consilierii locali din Constanța se reunesc, mâine, în cadrul primei ședințe ordinare din acest an. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâre, printre care și cel privind soarta Cazinoului.Din câte se pare, cel mai important obiectiv din Constanța a fost lovit de vreun blestem, altfel nu se explică piedicile care țin pe loc restaurarea acestuia.La începutul anului 2015, obiectivul a fost predat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții (CNI), în vederea consolidării și restaurării acestuia. În protocol era prevăzut că obiectivul revine de drept în patrimoniul Municipiului Constanța dacă în termen de 24 de luni de la data preluării nu sunt demarate lucrările de consolidare și restaurare. Cum la începutul lunii februarie se împlinesc doi ani și nu au fost încă începute lucrările, aleșii locali vor trebui să-și dea acordul pentru ca acest termen să fie prelungit cu încă 24 de luni.Povestea restaurării Cazinoului este de tot râsul deoarece există bunăvoință din partea celor de la Centru pentru a consolida un obiectiv local. În plus, există și banii necesari. Din păcate, contesta-țiile celor care participă la licitații sunt cele care stau ca o piedică în calea începerii lucrărilor.Așadar, la scurt timp după încheierea protocolului cu Municipiul Constanța, în 2015, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) s-au ținut de cuvânt și au dat undă verde proiectului de reabilitare a Cazinoului din Constanța. Mai mult, a fost alocată și suma de 9,5 milioane de euro, necesară pentru res-taurare. Banii au fost acordați de minister Companiei Naționale de Investiții (CNI), care se ocupă de tot ce înseamnă proceduri și licitații pentru reabilitarea simbolului Constanței și nu direct Primăriei Constanța așa cum cred unii. Din păcate, demararea proiectului este îngreunată din cauza contestatarilor care participă la licitația pentru restaurare.Constănțenii care au fost interesați și au urmărit cu adevărat care este situația, știu că soarta Cazinoului din Constanța a ajuns la mâna celor de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), după ce una dintre firmele care a pierdut licitația a contestat rezultatul.Mai exact, Compania Națională de Investiții a făcut licitația pentru stabilirea firmei care urma să facă restaurarea Cazinoului din Constanța. Inițial, au fost cinci firme. În cele din urmă, după multe evaluări tehnice a câștigat una dintre ele, dar o altă firmă care a pierdut a contestat rezultatul la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. În cele din urmă, s-a dispus ca licitația să fie reluată cu aceleași oferte, moment în care au apărut alte contestații. Până la această dată nu a fost pronunțată nicio decizie.Cu alte cuvinte, din toată povestea reiese că labirintul licitațiilor a dat peste cap toate calculele ce vizau începerea lucrărilor.„Eu am convingerea că vom avea un câștigător al licitației și îmi doresc ca lucrările să înceapă cât mai repede, ca orice constănțean. Vă dați seama că acest punct de atracție ajunge în mo-mentul de față să fie un fel de pată neagră pe harta centrului istoric al Constanței. Avem multe proiecte, Cazinoul este un pilon important pe harta noastră, așa că nu îl lăsăm de izbeliște”, a spus primarul Decebal Făgădău.În altă ordine de idei, primarul Decebal Făgădău a spus că, din momentul în care vor începe lucrările, acestea vor dura între doi ani și doi ani și jumătate.