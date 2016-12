Blat de 13 milioane de euro în curtea Primăriei Constanţa?!

4

fin.co.ge.ro

Desi nu intervin in comentariile de pe forum , de data aceasta o fac si bineinteles nu sub pseudonim. O fac pentru ca publicul trebuie sa fie corect informat.In ultima vreme Primarul ne-a obisnuit cu lamentarile sale dar constat ca de data aceasta dezinformeaza in mod grosolan.Mai exact minte. In procesul respectiv s-au facut nu mai putin de 3 expertize care in totalitate sunt defavorabile Primariei.Astfel, Primaria - pe langa expertiza efectuata de executor -a solicitat in instanta o expertiza tehnica pentru stabilirea valorii lucrarilor. Aceasta expertiza s-a efectuat , are cateva sute de pagini si in final confirma valoarea devizelor Fin.Co.Ge.Ro. Mai departe , au solicitat si instanta le-a admis o expertiza pentru calitatea lucrarilor. A fost facuta de profesori universitari iar Primaria a mai adus in ajutor alti profesori universitari si chiar un academician. Toti acesti experti ( chiar si cei ai Primariei ) au aratat ca lucrarile sunt de o calitate ireprosabila. In general , instanta a admis toate cererile de probe formulate de Primarie , dosarul are mii de pagini.Asa ca degeaba urla din rasputeri Primarul si ameninta justitia. Care justitie este buna numai cand castiga domnia sa procesele , atunci cand pierde este abuziva. Tentative de manipulare grosolana a opiniei publice. Mai bine sa spua Primarul opiniei publice care este motivul pentru care de mai bine de 4 luni refuza sa dea un raspuns propunerilor de solutionare amiabila si decenta pe care i le-am facut si din care comunitatea ar iesi si castigata si onorabil. Nici macar esalonat in cativa ani nu vrea sa plateasca , asa cum i s-a propus. Mai grav este faptul ca Proiectul de tranzactie este ascuns consilierilor locali ca sa ii poata manipula Primarul dupa bunul sau plac.Pe scurt , dupa ce in zeci de randuri a recunoscut in scris sau oral ca trebuie sa plateasca, acum pretinde ca judecatoarea s-a pronuntat doar pe o factura pro-forma. Ce bazaconie ! Asa cum am aratat mai sus , dosarul poate fi carat eventual cu roaba , asa este de plin de acte. In final , o opinie de constantean nascut si crescut in acest oras si de contribuabil totodata, nu de avocat: ce ne intereseaza pe noi de razboiul politic dintre Primar , Prefect , functionari publici etc. cand este cert ca in orasul nostru investitorii sunt efectiv pusi pe fuga ? Mai mergeti prin tara si vedeti cum se dezvolta alte orase mari in care se face mai multa administratie si mai putina politica ! Mergeti la Oradea, la Sibiu si pe urma mai vorbim ! Salutare tuturor avocat Ionel Hasotti