Blaga spune că PDL trebuie să scape de oportunişti

selectie si promovare

Curtea fiind goala de masini de lux , inseamna ca deja PDL a scapat de o parte din cei vizati de Blaga.Problema este alta si mai greu de rezolvat. PDL la fel ca celelalte partide din Romania are deja un numar mare de traseisti politici care au ajuns in functii mari si n-au facut mai nimic pentru partid. Chestia cu " rezerva de cadre " este o vorba goala, atata timp cat in Statut ese prevazut ca se poate acorda derogare de stagiu in partid.Cand aceasta prevedere va fi anulata,vom crede ce spune Blaga. Intr-un fel sau altul , majoritatea liderilor face parte din categoria traseistilor.Daca dl Blaga vrea sa ne convinga de bunele sale intentii,sa ia astfel de masuri incat sa ne demonstreze ca politica nu este facuta pentru chiverniseala unora sau altora si ca numai prin politica se poate parveni la bogatie si functii.Traim inca in tara lichelelor politice,a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate "convingerile".Dl Blaga se face ca nu stie ca liderii la toate nivelurile sunt alesi de clientela pe care acestia si-au format-o prin mica sau marea coruptie.Pana la urma este vorba de selectie.Ca sa selectezi trebuie sa formezi,sa instruiesti,sa educi politic ,tineretul,membrii organizatiei.Nu exista nici o forma de pregatire,politica se face dupa ureche.Este greu de crezut ca liderii responsabili de actuala situatie a partidului,sunt si pot fi in masura sa remedieze situatia.Dl Blaga vede doar o latura a problemei grave pe care o are PDL.Actuala situatie,lupta pentru putere,poate duce la ruperea PDL Cei care urmaresc viata politica au avut prilejul sa-l vada si sa-l auda pe dl Chiru la postul TV-B1. A fost sub orice critica.Nu este in stare sa lege doua idei.De la lideri se cere nu numai fidelitate ci si pregatire,competenta,carisma,abilitate.Putini lideri au asemenea calitati si nu exista preocupare sa le cultivam in randurile tinerilor.Cu cat sunt mai nepregatiti,cu atat pot fi mai usor manipulati.