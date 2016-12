Blaga spune că alegerile vor fi corecte, iar PDL nu se va scinda

Liderul PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că alegerile din 23 martie vor fi „extrem de corecte”, anunțând, totodată, că indiferent de rezultat partidul nu se va scinda, iar el va face politică doar în interiorul PDL. Blaga a mai spus că, în opinia sa, alegerile din 23 martie vor fi organizate corect, membrii PDL urmând să voteze în funcție de propriile opțiuni, nu de „cât de puternic este un lider de filială”.„Alegerile vor fi extrem de corecte, sunt cinci mii de oameni și am convingerea că oamenii știu ce au de făcut, am convingerea că fiecare va vota conform propriei opțiuni. E libertate totală. PDL nu se va scinda indiferent ce se va întâmpla. Partidul are o tradiție, se întărește în opoziție”, a spus Blaga.Vasile Blaga a adăugat că va câștiga alegerile în PDL, dar că oricare ar fi rezultatul, nu va face politică decât în PDL: „Politică voi face doar în PDL, niciodată, în afara lui, nu mă cheamă Stănișoară sau Frunzăverde sau mai știu eu cum îi va chema după 23 martie”.