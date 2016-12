Blaga nu exclude ca PDL să facă o alianţă cu liberalii, dar nu cu un PNL condus de Antonescu

Blaga nu exclude ca PDL să facă o alianță cu liberalii, dar nu cu un PNL condus de Antonescu

Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, sâmbătă, la Școala Tinerilor PDL de la Eforie Nord, că o alianță cu PNL ar fi una naturală, dar nu cu un PNL condus de Crin Antonescu.Vasile Blaga a fost întrebat de un tânăr democrat-liberal dacă, în cazul destrămării USL, ar vedea posibilă o alianță între PDL și PNL.„Nu sunt tipul de om politic care să dorească nici destrămarea unei construcții politice, nici desființarea unui partid, așa cum flutura, până acum trei săptămâni, domnul Antonescu. Cred însă, cum am crezut și după alegerile din 2008, că o alianță cu PNL ar fi una naturală, dar nu cu un PNL condus de Crin Antonescu. Niciodată!”, a precizat Blaga.Liderul PDL i-a atenționat, sâmbătă, pe partenerii din alianța de dreapta, că în politică nu se fac cadouri, arătând că raportul în interiorul acestei construcții va fi dat de zestrea fiecărei formațiuni, adică de voturile primite.„Raportul în interiorul construcției va fi dat de zestrea pe care o are fiecare formațiune. Cu tot respectul pentru toți, în politică nu se fac cadouri. Singura zestre în politică e votul”, a precizat Blaga.Mai mult, el a arătat că, deși are tot respectul pentru liderii altor formațiuni, cum sunt Mihai Răzvan Ungureanu, Aurelian Pavelescu și Adrian Papahagi, știe că doar PDL are structuri teritoriale capabile să se lupte cu USL.„Cu tot respectul pentru domnul Pavelescu, cu tot respectul pentru domnul Ungureanu, cu tot respectul pentru domnul Papahagi, vreau să spun că structuri teritoriale capabile să se lupte cu USL are, în acest moment, doar PDL”, a precizat Blaga.El a vorbit și despre conducerea colegială a alianței, arătând că raportul de forțe în interiorul construcției este dat de analizele sociologice.Potrivit lui Blaga, campania electorală a acestei alianțe va trebui coordonată de un om care nu va fi șeful niciuneia dintre formațiunile componente.Liderul PDL a făcut aceste precizări la cererea tinerilor din PDL, cărora le-a mai spus că formațiunea este în fața unor alegeri generale care reprezintă o bătălie extrem de grea, pe care o duce cu o alianță puternică, cum este USL.Școala de Vară a Tinerilor PDL s-a desfășurat la Complexul Dunărea din stațiunea Eforie Nord, în perioada 13-15 septembrie.