Blaga: MCV-ul nu trebuie legat de aderarea la Schengen

Copreședintele PNL Vasile Blaga, a declarat că România nu se află în criză politică, dar faptul că Victor Ponta nu demisionează din funcția de premier, deși este cercetat penal, poate influența MCV-ul și aderarea la spațiul Schengen.'Situația în care se află România — unii spun că e criză politică, dar eu nu cred — i se datorează lui Victor Ponta. Își macină și bruma de credibilitate datorită acțiunilor pe care le are sau nu le are zi de zi. Până și colegii săi îl roagă să plece din conducerea partidului. Pe lângă faptul că sfidează poporul, face mult rău României. Este tot mai greu să intrăm în spațiul Schengen și să fim cetățeni de rangul întâi. Nu trebuie legat MCV de aderarea la spațiul Schengen, dar din considerațiuni politice nu am reușit pâna acum și Ponta le dă apă la moară. Nu îl declarăm vinovat, toți beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar nu se poate să aibă un tratament diferit față de alți colegi din Parlament sau de cetățenii României. Nu poate minți cu nerușinare în continuare. Nu el spunea că dacă începe urmărirea penală își dă demisia? Iată că nu o face. Va trebui să depunem toate eforturile, ca partid de opoziție, cu acțiuni legale, ca să conștientizeze că nu este alt drum decât demisia, atât pentru binele României cât și pentru partidul să', a afirmat Blaga, citat de Agerpres.