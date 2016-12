Blaga a ajuns, ieri, la DNA după o discuţie cu Banias

Blaga a ajuns, ieri, la DNA după o discuție cu Banias

Democrat-liberalul Vasile Blaga a fost audiat, ieri, de către procurorii Di-recției Naționale de Anticorupție, în dosarul privind mita din Portul Constanța Sud-Agigea.Vasile Blaga a declarat, la ieșirea din sediul DNA, că a fost audiat în cali-tate de martor în acest dosar, iar discuția cu procurorii a durat 15 minute. „Am fost solicitat ca martor după un telefon care a fost publicat și primit de la Banias, în care se plângea că a fost schimbat un director. Erau lămuriri. Nu am făcut nicio intervenție. Eu nu fac intervenții. Am stat 10-12 minute. Am arătat că am avut această discuție. N-am avut nicio intervenție, lucru pe care el îl știa”, a declarat Blaga.Conversația la care se face referire este următoarea: „Banias: Să trăiți, domn’ ministru!Blaga: Salut, Mircea!Banias: Am o rugăminte. Nu știu dacă mai putem face ceva, dar ăsta de la ANSV mi l-a schimbat pe directorul DSV Constanța și e omul nostru.Blaga: Cine l-a schimbat?Banias: UNPR-ul susține pe altcineva. Și încă o chestie, domn’ ministru. Nu a fost nicio negociere cu UNPR. Nu e corect”.Din ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat că, într-o perioadă cuprinsă generic între mai 2010 și martie 2011, la nivelul autorităților vamale și portuare din municipiul Constanța s-a constituit un grup infracțional organizat, având scopul de a controla instituțiile statului român cu atribuții în activitățile de import-export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza DRAOV Constanța, dar și din municipiul București. „Grupul infracțional include un important număr de persoane, între care oameni politici deținători ai unor importante funcții de stat, cum ar fi cea de senator în Parlamentul României sau de secretar general al MAI, persoane cu funcții de conducere din sistemul vamal, lucrători vamali cu diferite grade profesionale, comisionari vamali, intermediari vamali, oameni de afaceri implicați în activitatea de import-export de mărfuri, persoane fizice beneficiare curente a mărfurilor importate în România și transportatori”, susțin anchetatorii.