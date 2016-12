Birouri de informare virtuală, la Eforie

Consiliul Local Eforie a lansat procedura de licitație pentru imple-mentarea proiectului „Tradition, Origina-lity, Uniqueness and Richness for an Innovative Strategy for Tourism development in Black Sea Region-TOURIST”. Prin publicarea acestui anunț, administrația locală Eforie dorește să contracteze firma care va furniza produsele și serviciile conexe în vederea amenajării unor birouri de informare virtuală turistică. Potrivit anunțului, întregul proiect a fost aprobat în cadrul Programului Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 Black Sea JOP. Acesta este finanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI), iar scopul său este de a contribui la „o dezvoltare mai puternică și susținută, economică și socială a regiunilor din Bazinul Mării Negre”. Partenerii de proiect ai administrației locale Eforie sunt Primăria satului Negrea, din Republica Moldova, și Institutul European pentru Turismul Cultural „EUREKA” din Bulgaria. Astfel, inițiativa implică printarea a 600 de publicații de tip „Strategii pentru Dezvoltarea Turismului în Bazinul Mării Negre, precum și a altor 1.800 de materiale informative, organizarea a trei grupuri de lucru, a șase întâlniri în cadrul campaniei transfrontaliere pentru creșterea calității serviciilor din turism și participarea la un festival de publicitate în turism. De asemenea, beneficiarii proiectului vor participa la un târg de turism, vor organiza conferințe de presă, vor achiziționa două plasme, vor amplasa un punct de informare turistică, două birouri de informare virtuală turistică, vor distribui 4.000 de broșuri de promovare și vor difuza trei spoturi de promovare a zonelor vizate. Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni, adică până în iulie 2013. La momentul actual, primăria Eforie caută firma care se va ocupa de punctele de informare virtuală turistică contra sumei de aproximativ 250.000 de lei. Cei interesați să participe la licitație trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: cele două birouri de informare virtuală turistică vor fi amplasate în Eforie Nord și Eforie Sud. Furnizorul va asigura realizarea conceptuală și proiectarea birourilor, iar locațiile vor fi desemnate de Comisia de Urbanism a Consiliului Local Eforie. Acestea trebuie să atragă atenția în mod plăcut prin originalitate, să fie deschise publicului, bine iluminate și funcționale. Oferte pot fi depuse până pe 3 septembrie, ora 9.00.