Biroul Permanent Judeţean al PD-L Constanţa rămâne neschimbat până după alegerile interne din partid

Liderul democrat-liberal susține că structura de conducere a partidului va funcționa în continuare cu 36 de membri, urmând ca după alegerile interne, care vor avea loc peste două luni, să revină la formula de 29 Elena Udrea, coordonatorul Organizației Județene a PD-L Constanța și membru al Biroului Permanent Național al PD-L, a declarat ieri, pentru „Cuget Liber”, că Biroul Permanent Județean al PD-L Constanța rămâne neschimbat până după alegerile interne din partid. Astfel, democrat-liberala a explicat că BPJ-ul va funcționa în continuare în formulă extinsă, prin derogare de la statut, cu 36 de membri, urmând ca, abia după alegerile interne, care vor avea loc peste două luni, să se revină la formula de 29 de membri, potrivit statutului. Reamintim că decizia de extindere a BPJ al PD-L Constanța a fost luată în vara anului 2008, la centru, ca urmare a divergențelor de opinie din sânul PD-L Constanța, divergențe care au degenerat într-un scandal cu ecou la nivel național. Elena Udrea a confirmat că problema reducerii membrilor BPJ al PD-L Constanța a fost discutată luni, la centru, în ședința BPN, dar „a fost doar o propunere” și asta deoarece, susține democrat-liberala, nu are rost, cu doar două luni înainte de alegeri, să fie luată această decizie. „Așa cum a funcționat până acum, vreme de un an și jumătate, cu 36 de membri, mai poate funcționa până la alegerile interne. Altfel, ce criterii ai în vedere dacă renunți la șapte dintre membrii BPJ în acest moment?!?”, a adăugat Elena Udrea. În continuare, Udrea a explicat: „E drept că este singurul Birou Permanent Județean din țară cu 36 de membri, celelalte BPJ-uri având 29 de membri, așa cum prevede statutul. Dar am decis să nu facem acum o mișcare, pentru că nu are rost, ci în urma alegerilor, atunci când se va reveni la formula inițială, de 29 de membri”. Ulterior anunțului făcut de președintele Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, referitor la reducerea BPJ-ului de la 36 la 29 de membri și, de asemenea, la cele șapte persoane care nu mai fac parte din structura de conducere (Laurențiu Mironescu, Senol Zevri, Dumitru Moinescu, Dionisie Culețu, Cristian Tănase, Marian Sava și Iancu Stavrositu), acestea din urmă nu au ezitat să își manifeste nemulțumirea și chiar indignarea. Legat de acest aspect, Elena Udrea a ținut să precizeze că a avut o discuție cu o parte dintre cei care nu s-ar mai fi regăsit în BPJ și că le-a explicat că micșorarea BPJ-ului a fost „doar o propunere în BPN”. În altă ordine de idei, însă, Elena Udrea a reamintit faptul că actuala conducere a PD-L Constanța este interimară, dar că „echipa, organizația de aici (n.r. - de la Constanța) este câștigătoare după aceste alegeri și de aceea n-are rost să se facă acum o selecție, ci după alegerile interne”. Nu în ultimul rând, liderul de la centru a remarcat că rămâne, în continuare, coordonator al democrat-liberalilor constănțeni și că „schimbarea de la conducerea PD-L Constanța de anul trecut a fost una de bun augur, pentru că în prima linie a partidului sunt acum oameni tineri, muncitori”.