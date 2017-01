Berceanu a explicat asumarea răspunderii Executivului pe Legea Educaţiei

Vineri, la Școala de Vară de la Costinești,

Berceanu a explicat asumarea răspunderii Executivului pe Legea Educației

Școala de Vară a democrat-liberalilor a continuat, vineri, la Costinești, acolo unde lideri ai Partidului Democrat-Liberal precum ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, cel al Turismului, Elena Udrea, dar și Raluca Turcan, vicepreședinte al PD-L și Daniel Funeriu, vicepreședintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiză și Elaborarea Politicilor din Domeniile Educației și Cercetării au discutat unii despre Legea Educației, pentru care Guvernul vrea să își asume răspunderea, iar alții, despre relația extrem de tensionată pe care o au, la acest moment, cu partenerii de guvernare. Cea mai interesantă dezbatere a fost, însă, de departe, cea privind Legea Educației, un subiect care a agitat și mai mult, în ultimele zile, apele și așa tulburi ale unei coaliții care stă să se scufunde. Astfel, Radu Berceanu a vorbit, „pe scurt” (de fapt, a făcut-o in extenso), despre „povestea Legii Educației”, „așa cum nu s-a înțeles în anumite momente”. Ministrul democrat-liberal a criticat dur poziția social-democraților vizavi de asumarea răspunderii pe Legea Educației, în condițiile în care, conform explicațiilor sale, premierul Emil Boc a făcut numeroase presiuni asupra ministrului Învățământului, social-democrata Ecaterina Andro-nescu, încă din lunile ianuarie-februarie, în scopul de a-l impulsiona pe ministru să propună o lege a Educației. Mai mult decât atât, se pare că demnitarului cunoscut de public sub numele „Abramburica” i s-au dat câteva termene pentru a veni cu o propunere de lege, în prima sesiune parlamentară, astfel încât aceasta să facă obiectul unor dezbateri în Parlament. „Dacă doam-na ministru Andronescu făcea ce-a făcut în august în luna februarie, și nu după zece brânciuri ale primului ministru, aveam tot timpul s-o trimitem (n.r. - Legea Educației) în Parlament și până la sfârșitul sesiunii din iunie să devină lege prin dez-batere parlamentară”. Tocmai de aceea, Berceanu a explicat de ce i se pare total nepotrivită actuala atitudine a PSD-ului, care se declară deranjat de asumarea răspunderii Guvernului pe această lege, invo-când tot soiul de motive cum că demersul „nu e democratic”, sau că „nu mai este timp”. Realistă și fără false menajamente a fost, însă, analiza pe care Radu Berceanu a făcut-o pe marginea sistemului de învățământ din România, educația fiind, după 1989, una dintre marile probleme ale societății românești. „Legea e pentru elevi, pentru studenți, nu este legea educației naționale pentru profesori”, a declarat el. Pedelistul a ținut să-și exprime dezaprobarea și față de sistemul inechitabil în care, pe de o parte, învață elevii și, de cealaltă parte, predau profesorii. Concret, el s-a referit la numărul de ore pe care un elev le alocă, în medie, pe zi, actului educațional, și anume opt ore (șase - la școală și două - la teme, acasă), în vreme ce, potrivit unui calcul, un profesor muncește, în medie, 3,5 ore pe zi. „Profesorii trebuie să fie mai puțini, mai bine pregătiți și mai ales mai bine plătiți”, a mai remarcat Berceanu. Un aspect care trebuie, totuși, menționat, este acela că, deși Ber-ceanu este ministrul Transporturilor, și nu al Învățământului, remarcile sale se pliază perfect realităților din sistemul educațional românesc. „Sunt convins că, după data de 12, 13, o să avem Legea Educației Naționale care să meargă la promulgare și la publicare în Monitorul Oficial”, a mai declarat Berceanu, nu însă înainte de a preciza și faptul că PD-L „nu și-a dorit neapărat asumarea răspunderii”, dar s-a ajuns aici, susține el, din cauza tergiversărilor ministrului Andronescu, tergiversări care au ținut mai bine de șapte luni. Prezent, de asemenea, la dezbaterea de vineri, Daniel Funeriu, vicepreședintele Comisiei Preziden-țiale pentru Analiză și Elaborarea Politicilor din Domeniile Educației și Cercetării, a prezentat în cadrul dezbaterii un raport al Băncii Mondiale potrivit căruia, dacă un profesor din România lucrează 473 de ore pe an, un profesor din țările OECD muncește 803 ore pe an. Hold, hold, hold… până le vedem culoarea ochilor… În ceea ce chiar Radu Berceanu a numit „partea politică”, pedelistul s-a referit la relația pe care PD-L-ul o are în prezent cu celălalt partid aflat la guvernare - PSD-ul, despre „dra-gostea” acestuia din urmă cu liberalii, dar a sugerat și continuarea activității comisiei de anchetă din Camera Deputaților care o audiază în prezent pe Elena Udrea, ministrul Turismului, cu cercetarea modului în care au fost cheltuiți banii la Ministerul Transpor-turilor în mandatul lui Ludovic Orban. Făcând comparația cu filmele în care, „în scenele de luptă”, comandantul le spunea soldaților „hold, hold, hold… până le vedeau adversarilor culoarea ochilor”, Radu Berceanu a declarat că PD-L a avut „foarte multă răbdare” cu pesediștii, chiar cu riscul de a fi întins la maxim nervii propriului partid. Ironic, așa cum doar Berceanu poate fi, pedelistul a comentat și asupra faptului că PSD-ul ar fi reușit „performanța” ca, în urmă cu doi ani și jumătate, să fie la guvernare, deși „părea” că e în opoziție, iar în prezent să fie în opoziție, în ciuda faptului că „aparența” e aceea că ar guverna. Și pentru că „enough is enough”, Berceanu le-a transmis colegilor de guvernare, care, conform declarațiilor sale, sunt acum „în lanul de porumb, în Argeș”, „să se decidă că nu sunt la guvernare și să nu pă-călească lumea”. „Au confundat (n.r. - pesediștii) domnia cu prostia”, a mai comentat ministrul PD-L vizavi de social-democrați. Cât despre liberalul Ludovic Orban, Radu Berceanu a sugerat ca actuala comisie de anchetă din Camera Deputaților să analizeze și cheltuirea banului public în timpul mandatului penelistului la conducerea Ministe-rului Transporturilor: „Cât de curând, după ce-și produce raportul, ca să nu fie influențat, o să-i pun o oglindă (n.r. - lui Ludovic Orban): cu cheltuirea banilor publici, dar la nivel de vreo sută de ori mai mare decât la Ministerul Turismului sau Tineretului”. Glumind mai mult sau mai puțin, actualul șef al Ministerului Transporturilor a declarat și că are niște îndoieli cu privire la unele dintre afirmațiile lui Orban: „Nu știu dacă era treaz când a spus unele lucruri. Toată lumea a văzut că el are apucătura asta cu accidentele. El a făcut cinci. Presa a știut doar de unul, că a fost ceva mai spectaculos. Iar acum e un soi de îngeraș care face comisii”, a conchis Radu Berceanu.