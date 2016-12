Becali a pierdut procesul de calomnie intenat de Dragoș Săvulescu

Ştire online publicată Vineri, 06 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul stelist, George Becali, a pierdut definitiv procesul de calomnie intentat de fostul acționar dinamovist Dragoș Săvulescu, după ce ÎCCJ a luat act de retragerea recursului formulat de latifundiarul din Pipera. Astfel a rămas în vigoare decizia Curții de Apel din luna martie 2013, iar Becali este obligat să-i plătească lui Săvulescu daune de 10.000 lei, scrie Agerpres.Conflictul dintre cei doi a izbucnit pe 5 decembrie 2011, cu ocazia meciului de fotbal dintre Dinamo și Steaua. Supărat că Săvulescu ar fi autorizat difuzarea pe stadionul Dinamo a unui videoclip care conținea ironii la adresa sa, Becali declara atunci în fața camerelor de luat vederi: "Am auzit că nu știu ce-au făcut pe la tabele, e adevărat? Am auzit că nu știu ce oi au pus pe la tabelă, nu? Cu oițe, da ? Și acum vă spun și eu vouă, (pe - n.r.) Dragoș Săvulescu l-a găsit nevastă-sa cu un bărbat în pat, în dormitor și a divorțat de el. Așa, ca s-o știți și pe asta, da?". Ulterior, Gigi Becali a revenit cu o altă declarație: "Eu nu am zis de el că ar fi homosexual. Am spus doar că l-a prins nevastă-sa cu unul în pat. Nu înseamnă că făceau sex! Poate era un prieten la el și dormea la el".