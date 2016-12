BEC contrazice MAE: Există CADRUL LEGAL pentru deschiderea de NOI SECTII de vot în diaspora

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Biroul Electoral Central își menține poziția exprimată fostului ministru Titus Corlățean prin care preciza că este posibilă înființarea de secții de votare suplimentare în diaspora, prin ordin de ministru, precizările BEC survenind unei adrese înaintată de Teodor Meleșcanu, noul șef al diplomației.Astazi, 11.11.2014 ora 08,30 a avut loc, la sediul Biroului Electoral Central, o noua intalnire cu reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe si ai Biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate nr. 48.Au participat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul ministru Teodor-Viorel Melescanu, domnul secretar de stat Radu Podgorean si domnul secretar general Sorin Moise. Din partea Biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate nr. 48 au participat domnul presedinte-judecator Iulian Panait si doamna loctiitor-judecator Andra Monica Asanica.In urma intalnirii, Ministerul Afacerilor Externe a transmis Biroului Electoral Central adresa nr. F/8828/11.11.2014, care a fost inregistrata sub nr. 1551/C/BEC/P/2014 din 11.11.2014.In sedinta Biroului Electoral Central din 11.11.2014 ora 16,00, au fost analizate si supuse votului Biroului Electoral Central propunerile si solicitarile formulate de Ministerul Afacerilor Externe prin adresa mai sus mentionata, stabilindu-se urmatoarele:Cu privire la pct. I din adresa nr. F/8828/ 11.11.2014, Biroul Electoral Central a luat act de masurile organizatorice dispuse de Ministerul Afacerilor Externe pana la acest moment.Referitor la solicitarea de a se analiza "posibilitatea ca membrii birourilor electorale ale sectiilor de votarea care nu se prezinta in ziua votului sa poata fi inlocuiti cu persoanele propuse de MAE", Biroul Electoral Central si-a mentinut punctul de vedere comunicat anterior Biroului electoral pentru sectiile de votare clin strainatate nr. 48, prin adresa nr. 1444/C/BEC/P/2014 din 07.11.2014, in situatia invocata fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, precum si cele ale art. 2 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 125/D/2014 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 la sectiile de votare din strainatate.In ceea ce priveste propunerea ca in tabelul electoral sa fie completate doar rubricile referitoare la nume si prenume, CNP si localitatea de domiciliu, Biroul Electoral Central a constatat ca modelul tabelelor electorale se regaseste in anexa 2 a Hotararii de Guvern nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria raspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014 si, in consecinta, orice modificare a continutului acestuia poate fi facuta, conform dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, doar printr-un act normativ cu cel putin aceeasi forta juridica, astfel ca propunerea Ministerului Afacerilor Externe excedeaza competentei Biroului Electoral Central reglementata de art. 17 din Legea nr. 370/2004, republicata.Referitor la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe sub aspectul precizarii de catre Biroul Electoral Central a posibilitatii legale "ca unele sectii de votare sa isi desfasoare activitatea la al doilea tur de scrutin la alte adrese, fara schimbarea numarului sectiei de votare si a celorlalte elemente constitutive", mentionam ca, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din acelasi act normativ, organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate reprezinta o atributie exclusiva a Ministerului Afacerilor Externe, astfel incat orice solicitare in sensul celor aratate excedeaza competentei Biroului Electoral Central reglementata de art. 17 din Legea nr. 370/2004, republicata.In ceea ce priveste pct. III al adresei nr. F/8828/11.11.2014 Biroul Electoral Central fac urmatoarele precizari:La adresa anterioara a Ministerului Afacerilor Externe, purtand nr. F/8613/5.11.2014, transmisa la Biroul Electoral Central prin intermediul Biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate nr. 48 si avand acelasi obiect, respectiv solicitarea de a se preciza daca Hotararea nr. 4H/2014 "permite emiterea, in conditii de legalitate, a unui ordin de completare a listei sectiilor de votare din strainatate", Biroul Electoral Central a raspuns in mod direct Ministerului Afacerilor Externe prin adresa nr. 1391/C/7.11.2014 si isi mentine punctul de vedere exprimat prin aceasta adresa.Comunicatele emise de Biroul Electoral Central reprezinta pozitia oficiala a acestuia si un mijloc de a aduce la cunostinta publica hotararile si deciziile adoptate de acest organism colegial, in limitele atributiilor sale legalePRESEDINTE,judecator Veronica Nastasie