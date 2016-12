BEC a respins candidatura solistei de muzică uşoară Mihaela Mihai

BEC a respins candidatura solistei de muzică ușoară Mihaela Mihai

Ştire online publicată Miercuri, 15 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul ședinței de luni, Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidaturile solistei de muzică ușoară Mihaela Mihai și a listelor altor trei formațiuni politice: Partidul Ecologist Român (PER), Forța Civică și Partidul Verde. În cazul Mihaelei Mihai, BEC a in-vocat faptul că solista s-a prezentat cu o listă de 15.000 de semnături de susținere față de numărul de 100.000, cât prevede legea. BEC a sancționat cu respingerea lista PER ca urmare a faptului că semnăturile valide erau sub limita de 200.000, așa cum prevede legea. Peste 72.215 semnături au fost identificate ca fiind în copii și nu liste originale. Aceleași nereguli au fost constatate și în cazul partidelor Forța Civică și Partidul Verde, care au prezentat copii ale unor liste de semnături, și nu originalele, astfel încât nu au putut să atingă pragul de 200.000 de semnături. Respinșii pot depune contestații în scris la Tribunalul București, până pe 23 aprilie, acestea urmând a fi soluționate în cel mult două zile de la înregistrare.