BBC despre protestele din România

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

BBC se numără printre primele televiziuni străine care a transmis, în direct, din Piața Victoriei. Corespondentul postului britanic de televiziune este un obișnuit al protestelor, în special al celor din România, pentru că el a relatat și de la Revoluția din 1989. A patra zi de protest a fost și mai specială pentru jurnalistul BBC. Și-a sărbătorit ziua de naștere la București, în direct la televiziune.Unul dintre veteranii presei de televiziune din Europa, britanicul Nick Thorpe, a revenit la București pentru a relata despre protestele de zilele acestea. Bucureștiul, care nu este un oraș străin pentru corespondentul postului BBC.Nick Thorpe, corespondent BBC: Destul de interesant, România este o țară în care protestele tind să reușească. Am fost aici eu însumi în 1989 la Revoluția română, când mulțimi uriașe, chiar în această piață și în alte piețe din România, au doborât dictatura comunistă.Protestele de la București au stârnit interesul si televiziunilor de la sud de Dunăre, mai ales că și acolo au fost ample manifestații în ultimii ani.Metodi Vladimirov, jurnalist On Air TV Bulgaria: Oamenii din Bulgaria nu știu foarte multe despre acest protest, dar sunt foarte interesați pentru și noi avem aceleași probleme în Bulgaria. Avem și noi corupție. Și noi am avut un protest acum un an. Avem un guvern care a renunțat la țară și acesta este motivul pentru care e foarte interesant acest subiect, protest.Presa din Bulgaria a remarcat faptul că protestul de la București este mult mai mare decât demonstrațiile care au avut loc în Sofia.Patru televiziuni din Bulgaria au venit în București încă din prima zi de proteste, iar duminică, o dată cu manifestația organizată aici, în Piața Victoriei, va fi și o demostrație la Sofia în semn de solidaritate cu românii.