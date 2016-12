"Baza sportivă este aproape de final, este realizată în proporţie de 85%"

Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia:

"Baza sportivă este aproape de final, este realizată în proporție de 85%"

Proiectele pe care primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, și-a propus să le realizeze în acest an sunt pe cale de a prinde contur. Cu toate acestea, șefa administrației publice spune că nu este în totalitate mulțumită, deoarece termenele de finalizare vor fi întârziate. Chiar și așa, comparativ cu alte localități unde nimic nu se mai „mișcă“, cetățenii din comuna Saraiu ar trebui să fie mândri că există obiective ce, anul viitor, vor deveni realitate.La sfârșitul anului trecut, primarul Dorinela Irimia spunea că a realizat depunerea și semnarea contractelor de finanțare pentru două obiective, mai exact, bază sportivă cu nocturnă în Saraiu și o piață agroalimentară în satul Dulgheru.„În momentul de față, baza sportivă se află aproape de final, fiind realizată în proporție de 85%. Chiar zilele acestea, am semnat pentru finanțare, deoarece îmi doresc tare mult să aibă dotări suplimentare. În ceea ce privește piața agroalimentară din satul Dulgheru, lucrările sunt întârziate față de termenul pe care ni-l propusesem inițial. Pe suprafața unde se construiește piața, în mijloc se află un stâlp care aparține ENEL. S-a ajuns la concluzia că acel stâlp este inutil, astfel că s-a întocmit documentația ca el să fie mutat. Am așteptat avizul pentru această operațiune și aștept din zi în zi să vină cei de la ENEL pentru a duce la bun sfârșit operațiunea”, a declarat primarul Dorinela Irimia.În schimb, șefa administrației din Saraiu așteaptă cu nerăbdare ca reprezentanții Companiei Naționale de Investiții (CNI) să o anunțe ce constructor a câștigat licitația pentru efectuarea unuia dintre cele mai frumoase proiecte ale administrației publice. Practic, este vorba despre actualul Cămin Cultural din Saraiu, ce urmează să se transforme în Casă de Cultură.„Avem susținere pentru acest proiect tehnic de la Compania Națională de Investiții. A avut loc și licitația organizată de CNI pentru desemnarea constructorului, am înțeles că a trecut și termenul pentru contestații, aștept să fiu informată când se vor începe lucrările. Aștept pe zi ce trece să vină constructorul pentru a-i preda amplasamentul și a da ordinul de începere a lucrărilor”, a spus primarul Dorinela Irimia.Șefa administrației publice din Saraiu a mai adăugat că locația va avea 1.200 de metri pătrați, va fi extinsă, reabilitată și modernizată urmând să aibă etaj și mansardă. În acest loc, copiii din comună vor putea fi inițiați în arta dansurilor și a cântecelor populare, cu atât mai mult cu cât, la Saraiu, există un ansamblu de dansuri și cântece populare, „Biblioritm”, care participă la diverse concursuri. „Copiii din comuna noastră, din familia Saraiu, vor avea condiții mult mai bune pentru activitățile extrașcolare. Căminul Cultural se va transforma în Casă de Cultură. Din cauza fondurilor insuficiente, până acum imobilul unde se află căminul cultural a fost reabilitat doar pe exterior. În interior, starea sa de funcționare este precară. Interiorul trebuie refăcut în totalitate. În plus, avem nevoie de dotări pentru echipamente de iluminat și de sonorizare. Este unul dintre proiectele la care eu țin tare mult. Îmi pare rău să văd copiii de la «Biblioritm» cum se chinuiesc în diverse spații improvizate pentru repetiții. Acest ansamblu duce mai departe tradițiile strămoșești din Saraiu, iar noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i susține, mai ales că au avut deja rezultate remarcabile”, a spus Dorinela Irimia.