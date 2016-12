Băsescu vrea referendum. Parlamentarii constănţeni se opun

1

Constanta are doar pseudoparlamentari

Constanta nu are parlamentari , are doar palavragii incapabili . Ei fac parte din clasa politicianista care a reusit sa determine cetatenii sa manifeste nepasare si chiar dispret față de dreptul democratic de a vota . Prin politica demagogica si populista , prin mita electorala , s-a creat o anumita categorie de clientela care asigura voturile necesare intrarii in Parlament si la guvernare . Mai exista o categorie care voteaza doar cu scopul de a pedepsi , de a se rabuna pe cei care au luat masuri considerate a fi antipopulare . Majoritatea electoratului este formata dintre o serie de cetateni orbi si surzi care s-au transformat in uneltele politicianistilor nedemni si penali . In loc sa se faca efortul ca sa se realizeze o reforma politica a clasei conducatoare , a diminuarii abuzurilor oligarhiei , se merge pe linia ca soarta Romaniei sa fie decisa de categoriile elctorale mentionate mai sus . A venit momentul sa inceapa adevarata schimbare . Daca CCR nu va respinge pragul de 30 % va trebui ca la referendum sa paricipe masiv cetatenii de buna credinta si sa respinga revizuirea Constitutiei si regionalizarea . Trebuie sa se puna capat politicianismului hraparet si posibilitatii ca escrocii capabili de orice marsavie , a caror loc este la puscarie sau la bordel , sa ajunga in Parlament sau guvern . Marele pericol consta in faptul ca indiferent de ce procentaj va fi stabilit prin lege , aceeasi indivizi , aceeiasi golani sa ne conduca in continuare . USL ramane marele dusman al democratiei , si este normal , dat fiind ca este dominata de fostii comunisti si odraslele lor .