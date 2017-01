Băsescu: „Semnez scrisoarea către FMI cu două condiţii”

Băsescu: „Semnez scrisoarea către FMI cu două condiții”

Președintele Traian Băsescu i-a arătat din nou cu degetul pe Victor Ponta și Crin Antonescu pentru instabilitatea politică pe care au generat-o și a anunțat că va semna scrisoarea către FMI cu două condiții: în document să nu apară acciza pe combustibil și celebra „electorată“.„Premierul a solicitat ca alte 7 ministere să fie ocupate de interimari, actuali membri ai Guvernului. Înțelegând că nu a terminat negocierile cu alte formațiuni politice pentru o nouă majoritate, am semnat imediat decretele miniștrilor interimari. Decretele au plecat deja la Monitorul Oficial. Acum, Guvernul are 9 ministere din 17 ocupate de interimari, ceea ce înseamnă un guvern instabil. Am convingerea că planificarea premierului de a trece marți un nou executiv prin Parlament să se întâmple”, a spus Traian Băsescu.