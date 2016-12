Băsescu: Românii nu-şi vor da preşedintele pentru puşcăriabilii din USL

Băsescu: Românii nu-și vor da președintele pentru pușcăriabilii din USL

"Nu credeam că la vârsta mea o să trebuiască să mai dau o bătălie politică. Dar USL-ul a vrut s-o mai dau. Eu cred că au greșit, vor pierde încă o dată. Ei n-au înțeles că eu nu lupt pentru un om, lupta mea e pentru o țară. Eu nu lupt pentru un scaun, eu lupt pentru români. Eu nu lupt pentru interes de grup, ci pentru valorile europene", a spus Traian Băsescu, la Cluj.Totodată, președintele suspendat a arătat că, dacă el a avut nevoie de 8 ani pentru a construi "prestigiul României în UE", lui Ponta și Antonescu le-au trebuit doar patru zile pentru a distruge credibilitatea țării."De 8 ani, de când sunt președintele românilor, cu migală, atenție, sprijin, am construit prestigiul României în UE, în NATO. Acestor oameni, lui Crin și Ponta, le-au trebuit patru zile să distrugă credibilitatea României, zilele de 3, 4, 5 și 6. Patru zile din săptămâna neagră a României. Au decapitat statul, primele trei funcții în stat, pentru un motiv pe care încă nu l-au declarat: au nevoie să pună mâna pe justiție. Obiectivul lor e să ocupe scaunul de la Cotroceni pentru că numai de acolo se numește procurorul general, procurorul-șef DNA, președintele Înaltei Curți de Casație, iar infractorii din partidele lor îi vor iar la butoanele justiției", a spus Băsescu.În același timp, Băsescu a tras un semnal de alarmă asupra modului în care situația politică din țară se reflectă în plan extern și a criticat dur modul în care cei doi lideri USL s-au "rățiot" la partenerii europeni de la Bruxelles, "crezând că sunt undeva pe malurile Dâmboviței"."I-am văzut zilele acestea, s-au aruncat cu sălbăticie asupra statului de drept. Când au fost atenționați de partenerii noștri de la Bruxelles, s-au rățiot la ei crezând că sunt undeva pe malurile Dâmboviței. Au greșit, pentru că toți europenii au văzut că se rățioiesc la importanți oameni politici din UE, dar n-au curaj să spună nici 'pâs' în fața lui Voiculescu. Oare de ce le e mai frică de Voiculescu decât de legile europene? Pentru că ei înșiși sunt rezultatul corupților. Și unul, fie că-l cheamă Crin, și altul, fie că-l cheamă Victoraș, sunt puși în fruntea partidelor ca niște marionele care să-i apere pe cei care sunt gata de plecat la pușcărie", a completat președintele suspendat.Cât despre referendumul din 29 iulie, Băsescu apreciază că "românii nu-și vor da președintele pentru pușcăriabilii din USL"."Când s-a declanșat furtuna în politica românească? Prin coincidență, au fost duși în câteva zile la pușcărie fostul ministru al Agriculturii Mureșan, Sorin Ovidiu Vîntu, Iacubov de la JAFO și capacul l-a pus încarcerea lui Adrian Năstase. Atunci au înțeles că, dacă nu pun mâna pe justiție, vor ajunge în pușcărie. Nu toți, pentru că nu toți sunt oameni necinstiți, dar în Parlamentul României sunt 20 de oameni sub urmărire penală. Nu mai vorbim de clientela lor. Oamenii aceștia și-au vândut țara pentru a-i scăpa pe corupți de lege. Am convingerea că românii nu vor accepta acest lucru și, chiar dacă au supărări pe președintele lor, pentru că au fost momente grele în perioada de criză, românii nu-și vor da președintele pentru pușcăriabilii din USL", a încheiat Băsescu, în aplauzele simpatizanților.