Băsescu revine la Cotroceni

n-a fost sa fie

Nu Basescu este invingator ci LEGEA asa cum este ea,facuta de politicianisti potrivit intereselor lor.La revenirea lui Basescu a contribuit si USL prin prestatia jalnica a celor doi pretinsi lideri,Ponta si Antonescu,doua figuri mediocre,trimise la inaintare de cei care stau in spatele lor.Ne convine sau nu,democratia de tip occidental are legile ei de fier pe care nimeni nu le poate ignora sau incalca fara sa suporte consecintele.Evenimentele din ultimele doua luni ne-au aratat adevarata față a așa zișilor liberali care sunt capabili de orice ticalosie pentru a ajunge la putere.Marea " unitate" a USL mult trambitata s-a vazut in aceasta perioada.Crin-Cacarau a ramas singur sa se lupte cu Basescu,in timp ca Ponta-Copy s-a dus in Africa sa rezolve probleme numai de el stiute.Credem ca,a reusit cu uimitoarea lui inteligenta capatata prin furturi intelectuale,sa afle ca elefantii au coarne,dar le poarta in gura.Asteptam sa faca o comunicare stiintifica in fața Muzeului Antipa.Dar sa nu ne pierdem speranta.Cei doi ,omul de tinichea si omul de paie vor mai pune la cale alta lovitura de stat cu ajutorul fortelor rezerviste si nemilitare ale lui Dogaru,cel care promitea romanilor ca daca Basescu se va intoarce la Cotroceni,va rascula poporul.USL s-a dovedit incapabil sa-l invinga pe Basescu.Si nu va reusi s-o faca atat timp cat strigoii comunisti in frunte cu bolsevicul Iliescu vor sabota in continuare economia si democratia in Romania.