Băsescu: "Nu exclud o candidatură la parlamentare"

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, ieri, că nu exclude o candidatură la alegerile parlamentare din toamnă, dacă se va ajunge la concluzia că astfel ar putea ajuta partidul să obțină mai multe voturi.„De regulă, în politică am cam făcut ce a trebuit, nu neapărat ce am vrut întot-deauna. Dacă vreți să fiu foarte sincer, nu mă tentează activitatea de parlamentar, dar, dacă vom ajunge la concluzia că o candidatură a mea ar ajuta partidul, probabil voi candida. Nu exclud această posibilitate”, a declarat Traian Băsescu.Întrebat dacă l-ar interesa o funcție la nivel guvernamental, acesta a susținut că ar fi, probabil, cel mai bun premier pe care l-a avut România după 1989, dar aceasta nu înseamnă că își dorește acest lucru.„Aș fi, probabil, cel mai bun premier pe care l-a avut România de la Revoluție încoace, datorită bunei cunoașteri a instituțiilor statului. După ce ai fost două mandate deputat, în cinci guverne ministru al Transporturilor, două mandate ales ca primar general, două mandate de președinte, e imposibil să nu cunoști foarte bine statul, nu mai vorbim de politica externă. În mod categoric, acesta este profilul de premier care ne-ar trebui acum. Adică, ne trebuie un premier cu experiență, cu bună cunoaștere a statului, a politicii externe, a instituțiilor internaționale. La asta m-am referit când am vorbit de profil de premier. Profilul meu e cel mai bun pentru funcția de premier. Ceea ce nu înseamnă că îmi doresc sau că acesta este obiectivul meu. Obiectivul meu este să construiesc un partid nou, iar PMP este un partid nou”, a spus președintele PMP.