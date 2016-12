Băsescu: Nu am calitatea de inculpat în niciun dosar

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat că nu are calitatea de inculpat în niciun dosar, ci doar de suspect într-unul singur și că și-a depus candidatura pentru prima poziție la Senat plecând de la această premisă."Vreau să vă spun un lucru ferm: cu tot ce s-a discutat în presă și cu toate dosarele, nu am calitate de inculpat în niciun dosar, am calitatea de suspect într-un singur dosar, iar după ce mi-am dat declarația, procurorul nu a considerat că trebuie să-mi dea calitatea de inculpat", a precizat Traian Băsescu la B1 Tv.El a spus că și-a depus candidatura pentru prima poziție la Senat, "plecând de la premisa că este un om care nu e inculpat în niciun dosar".Potrivit liderului PMP, orice om poate avea o reclamație sau o plângere și i se deschide dosar penal.