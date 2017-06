Băsescu: Mi-am asumat poziții independente de partid

El a subliniat că susține "o grațiere largă" și că a pus accent pe recuperarea pagubelor și pe mame."Eu nu mi-am permis să ies din liniile date de proiectul guvernului, care a fost trimis la Parlament, pentru că amendamentele se pun pe proiectul Guvernului. În ceea ce privește legea grațierii, vreau să știți că eu am fost foarte consecvent cu ce susțin de doi ani, adică o grațiere largă, o grațiere care să valorifice oamenii ce pot fi valorificați, pentru că nu am în vedere grațierea recidiviștilor. Dar unul care a luat o dată o mită să-l lași vreo 5-6 ani prin pușcării, când el este un om pregătit, domnule, mai dă-i o șansă, a greșit, să plătească ce-a luat, dar dă-i o șansă, grațiază-l pentru reintegrare. Pentru că am văzut demagogia, văd că și Dragnea e supărat și Călin Popescu Tăriceanu e supărat pe cum funcționează lucrurile, dar nimeni nu-și asumă o grațiere largă. Eu cred că, odată cu alegerile prezidențiale din 2014, în România s-a încheiat tranziția. Avem toate instituțiile. Nu văd de ce un Guvern nu-și asumă un proiect de grațiere larg, în care să spună: este momentul zero, a fost perioada de tranziție, unii au crezut că se poate și așa, au văzut că nu se poate și așa. Pe de altă parte, vă semnalez un lucru: îi văd pe toți demagogii care spun: nu grațiem fapte de corupție. Bă, fraților, în administrația românească, prostia produce daune mai mari decât corupția, prostia și incompetența", a declarat Băsescu, într-o intervenție telefonică la România Tv.