Băsescu, la testul pentru reconfirmarea brevetului de comandant: E mai uşor să conduci o navă decât o ţară

Băsescu, la testul pentru reconfirmarea brevetului de comandant: E mai ușor să conduci o navă decât o țară

Ştire online publicată Miercuri, 14 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a ajuns, vineri, la Centrul de simulare al CERONAV din Constanța, unde va susține o testare pe un simulator de navigație, în cadrul cursurilor de reconfirmare a brevetului comandant de navă, el spunând că are emoții, dar că este mai ușor să conduci o navă decât o țară, scrie Mediafax.Președintele a ajuns la sediul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) în jurul orei 8.45, fiind îmbrăcat în costum de comandant de navă"Este un examen, doar nu era să vin îmbrăcat în blugi", a explicat președintele.Întrebat de jurnaliști dacă are emoții, el a confirmat, spunând că este pentru prima dată când trebuie să dea examenul pentru reconfirmarea brevetului."Nu există examen la care să nu ai emoții. Și am și o problemă. Este prima dată de când m-am dat jos de pe navă când am întreruptă valabilitatea brevetului de comandant. Anul trecut mi-a expirat dreptul de a mă urca pe o navă în funcția de comandant, pentru că am fost ocupat cu suspendarea", a spus șeful statului râzând.