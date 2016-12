Băsescu i-a îndemnat pe membrii PMP să aibă moralul ridicat

Fostul președinte Traian Băsescu i-a îndemnat, astăzi, pe reprezentanții PMP să aibă "moralul ridicat" și le-a spus, referitor la Elena Udrea, că PMP trebuie să susțină în continuare independența justiție, iar "chestiunile" se clarifică în instanță, au declarat pentru Mediafax surse din PMP.Potrivit surselor citate, după ce s-a instalat în biroul său amenajat în sediul PMP, Băsescu a vorbit cu liderii PMP despre situația partidului, care se află într-un "moment dificil", după reținerea de către DNA a Elenei Udrea."Nu știam că vine domnul Băsescu, ne-am trezit cu dânsul la partid", a precizat un lider al PMP.Potrivit surselor citate, Traian Băsescu le-a spus celor prezenți că trebuie să aibă moralul ridicat atât ei, cât și membrii de partid și că "PMP trebuie să rămână ferm angajat pe lupta dusă pe consolidarea justiției și independența justiției și chestiunile se clarifică în instanță".Biroul lui Traian Băsescu, amenajat în sediul PMP, are mobilier, televizor și un ceas mare, aici fiind depozitată și arhiva fostului președinte, pe care o avea în strada Modrogan, la sediul PDL, au mai precizat sursele menționate.Vicepreședintele PMP Clement Negruț a declarat pentru MEDIAFAX că Traian Băsescu "va veni când va dori" la PMP , adăugând că fostul șef al statului are nevoie de liniște."Domnul președinte Băsescu s-a instalat în biroul domniei-sale. Domnia-sa are nevoie de liniște, iar noi avem nevoie de domnia-sa. A venit la PMP și am discutat despre partid și despre parteneriatului PMP cu domnia-sa",a precizat Negruț.Întrebat dacă Băsescu va veni de acum încolo în fiecare zi la PMP, Clement Negruț a răspuns:”Domnia sa (Băsescu-n.r.) își face programul, nu-i spunem noi. Când va dori, va veni la partid”.