Băsescu: Dacă nu se renunţă la creşterea accizei la combustibil, retrimit la Parlament bugetul

Băsescu: Dacă nu se renunță la creșterea accizei la combustibil, retrimit la Parlament bugetul

Ştire online publicată Luni, 25 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că va returna Parlamentului proiectul bugetului de stat pe 2014 dacă nu se va renunța la creșterea accizei la combustil, propusă de guvern.Rar mi-a fost dat să decid a ține o conferință de presă cu cifre, dar e singurul argument care mi-a rămas. Va trebui să suportați o declarație de presă grea. Totul pornește de la conferința premierului de vineri în care a fost la înălțimea funcției, a reușit să se încurce ca un adolescent la prima întâlnire. Aș vrea să nu se creadă că în statul român nu e nimeni care să înțeleagă ce se întâmplă anul viitor.Premierul spune că am contestat Ordonanța 26 care vizează veniturile clientelei politice. I-am trimis chiar dânsului acea lege. Grupul USL a fost chemat să reanalizeze în Parlament punerea la dispoziție a companiilor de stat către clientela politică. Nu am trimis această ordonanță la CCR, ci la Parlament pentru a găsi o soluție. Niciodată nu am avut practica să atac mai întâi la CCR.Nu am nicio bătălie politică cu nimeni, dar îmi exercit atribuțiunile constituționale în favoarea românilor și nu în favoarea partidelor. Dacă ar vrea să avem o bună colaborare, premierul ar trebui să facă 2 lucruri: să respecte legea și să respecte instituțiile statului. În acel moment, relațiile dintre noi ar fi perfecte.Atunci când tu, ca prim ministru, nu respecți legea, degeaba ai o majoritate. Degeaba îți votează Parlamentul momenrandumul Rompetrol, dacă nu respecți Constituția.Despre Rompetrol: Memorandumul a rămas în vigoare. Eu nu am atacat la CCr decât tangențial conținutul memorandumului. Acest lucru l-a făcut un grup parlamentar în vară. Fondul atacului meu la CCR a fost pe tratamentul egal pentru persoanele și companiile din România. Acordurile între un agent economic și guvern sunt responsabilitatea guvernului. Declarațiile premierului îmi ridică foarte multe probleme. el trebuia să știe care a fost conținutul întâmpinării la Curte făcut de președinție.Ponta nu înțelege Constituția. Așa e când îți iei doctoratul și nu știi ce scrie în el.Susțin fără rezerve indexarea pensiilor cu 3,76%. Susțin acordarea burselor pentru medicii rezidenți. Este un lucru foarte bun creșterea salariului minim. Aduce venituri suplimentare prin CAS în bugetul de stat și diminuează evaziunea fiscală. Foarte bună e și creșterea venitului minim garantat cu 5%. A venitul momentul să plătim deciziile judecătorești pentru tăierile din salarii.Dacă nu se renunță la creșterea accizei pe combustibil, voi trimite înapoi bugetul de stat. După care, e posibil să îl atac și la CCR. Sunt soluții mult mai multe în buget.Agricultura este ciclică. Anul acesta poate fi recoltă foarte bună sau mai puțin bună în alți ani. Pentru a vedea evoluția economiei, e bine să calculezi PIB-ul, scoțând agricultura.Având în vederea creșterea extrem de mică, aș fi foarte prudent în ceea ce privește măsurile de creștere a fiscalității. Sunt convins că introducerea de noi poveri fiscale, nu face decât să amâne șansa de relansare pe care România o are.Costul nu va crește numai cu 7 eurocenți. Se adaugă TVA de 24%. Face 8,68 euricenți. Guvernul modifică modul de calcul al accizelor utilizând cursul de schimb din 2012, contrar reglementărilor europene. Utilizează o rată de schimb mai mare. Utilizează și o inflație de 4,77%.Efectele vor fi foarte rele în buzunarul fiecăruia. Vor afecta intreprinderile mici și mijlocii, marile companii de transport. S-ar putea să fie multe falimente din cauza creșterii prețului la combustibil. Firmele mici și companiile de transport vor fi foarte puternic afectate.Îi propun lui Ponta să renunțe la această acciză, având în vedere efectele rele pentru economie și să privească în propriul buget. Creștere de buget de 1,22 miliarde la Ministerul Dezvoltării.Sunt foarte multe proiecte aprobate care nu au început. Banii trebuie duși acolo unde primarii pot să înceapă imediat. Domnul Dragnea are resurse extraordinare.Nu ai dreptul să conduci o țară și să pui biruri pe populație ca să îi fie bine partidului. Am experiența măririi TVA-ului. A fost una din marile erori, trebuia găsită altă soluție. Am trăit toți creșterea TVA cu 5 procente. Creșterea prețului la combustibil ar fi de 8%. E necinstit. E motivul pentru care voi trimite înapoi bugetul Parlamentului.Avem suma cu care să nu se introducă acciză pe combustibil. Ea e vizibilă în buget. După trauma din 2010, poporul nu merită să mai sufere încă o dată în condițiile în care nu este necesar. Doar pentru a satisface clientela politică, e total nejustificat.Am tras toate semnalele posibile. Pot să țină cont la acest lucru, pot să renunțe la acciză. Nici măcar nu au de renegociat cu Fondul. Nu e nicio problemă să chem Fondul aici.Sunt dispus să dicut cu oricine pentru a preveni ce am făcut în 2010 cu TVA-ulSursa: www.realitatea.net