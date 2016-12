Băsescu cere remanierea ministrului Vâlcov

Fostul președinte Traian Băsescu cere remanierea ministrului Finanțelor, Darius Vâlcov, după ce acesta a fost pus sub acuzare pentru trafic de influență."Domnule președinte Iohannis, domnule prim-ministru Ponta, știu că este weekend, dar ministrul de finanțe al României a fost pus sub învinuire pentru presupuse fapte de corupție (nu spun că este vinovat). Vă rog, înțelegeți că orice oră întârziere în remanierea ministrului de Finanțe Vâlcov are efecte grave de credibilitate politică în exterior, pe piețele financiare, dar și pe cursul de schimb. Faceți remanierea domnului Vâlcov înainte de ziua de luni", a scris Traian Băsescu pe Facebook.El adaugă că, dacă era vorba de ministrul de la Cultură, Mediu, Transporturi, Tineret și Sport, se putea aștepta până luni.DNA a anunțat vineri seară că a fost dispusă efectuarea urmăririi penale față de ministrul Finanțelor Publice, Darius Vâlcov, pentru trafic de influență în calitate de primar al municipiului Slatina.