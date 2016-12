Băsescu: "Ca preşedinte de partid am obligaţia să candidez"

Băsescu: "Ca președinte de partid am obligația să candidez"

Sâmbătă, 08 Octombrie 2016

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat că nu a luat încă o decizie definitivă privind candidatura sa la alegerile parlamentare, adăugând că în cazul în care studiul pe care formațiunea pe care o conduce va arăta că intrarea sa ajută partidul, o va face.„Nu am luat o decizie definitivă, dar este clar că fiind președinte de partid am obligația să iau steagul partidului în mână la alegerile legislative și să candidez. Asta este obligația morală a unui președinte de partid. Trebuie văzut însă dacă acest lucru ajută partidul sau nu și acest lucru îl vom ști în a doua parte a lunii octombrie. Vom face un studiu sociologic în timp util, că e bine să ne dăm seama, să știm și științific nu numai prin instinct sau prin obligația morală”, a spus Băsescu, într-o emisiune a postului B1 TV.Referindu-se la anunțul făcut de Elena Udrea, fostul președinte a susținut că nu a fost surprins, arătând că „ultima’’ sa recomandare a fost să nu candideze.„Nu m-a surprins deloc, pentru că am discutat cu ea. Să clarifică lucrurile, doamna Udrea nu mai e membră în PMP de anul trecut, din primăvară. Am discutat cu ea înainte să ia decizia asta și sugestia mea a fost să nu candideze, pentru că riscul să se prăvale pe ea și alte dosare este major. I-am adus aminte de tratamentul de care a avut parte în plină campanie prezidențială când i-au apărut fotografii, când a fost arestat soțul. Am prevenit-o că își asumă riscuri suplimentare dacă va candida. Ultima mea recomandare, și discutată serios, a fost de a nu candida. Este decizia dânsei, este majoră și nu poți să-i schimbi decizia. Ca un bun prieten i-am făcut recomandarea să nu candideze”, a spus Băsescu.