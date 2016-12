Băsescu: Aş vrea să ştiţi varianta reală a celor care s-au întâmplat

Băsescu: Aș vrea să știți varianta reală a celor care s-au întâmplat

Președintele Traian Băsescu susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni."Din eroare sau altă conjuctură au apărut discuții despre întâlnirea pe care am avut-o ieri seară. Aș vrea să știți varianta reală a celor care s-au întâmplat. Acum două zile am constat că sunt foarte multe lucruri care vizează raportul MCV care erau în mâna politicienilor să fie rezolvate. Targetul nu era atât MCV cât Schengen. La ultimul Consiliul European am obținut ca problema Schengen să fie pusă pe masa Consiliului JAI." a declarat președintele Traian Băsescu.