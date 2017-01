Vasile Blaga:

„Băsescu are pact de coabitare cu Ponta, nu PDL”

Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că Traian Băsescu este cel care are un pact de coabitare cu Victor Ponta, și nu PDL, menționând că partidul pe care îl conduce a apărat și va apăra statul de drept și ar fi fost principala forță politică de dreapta dacă șeful statului nu rupea PDL.Întrebat cum vede atacurile lui Traian Băsescu la adresa PDL, Vasile Blagaa spus: „Partidul Democrat și în continuare Partidul Democrat Liberal au fost în permanență apărători sinceri ai statului de drept și nu-i poate fi imputat nimic din acest punct de vedere. Le garantez tuturor românilor și domnului președinte că lucrurile vor sta pe viitor la fel din punctul nostru de vedere. Nu noi suntem într-un pact de coabitare cu cel pe care președintele îl critică foarte dur astăzi, ci chiar președintele. Dânsul are un pact de coabitare cu Victor Ponta, nu PDL”.Liderul PDL a afirmat că înțelege demersurile lui Traian Băsescu pentru a o sprijini în continuare pe Elena Udrea, căreia „i-a făcut și partid”.„Dacă noi nu am fi fost atacați atât de dur și în campania electorală pentru europarlamentare, dacă nu s-ar fi rupt bucăți din partid, îi garantez președintelui că PDL ar fi fost de departe principala forță politică de centru-dreapta din România”, a mai spus Blaga.