Băsescu: Am reuşit să trecem cel mai greu an al crizei, în 2011 începem să ne revenim economic

Băsescu: Am reușit să trecem cel mai greu an al crizei, în 2011 începem să ne revenim economic

Ştire online publicată Joi, 30 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cheia anului 2011 este continuarea proceselor de modernizare a statului, a spus președintele, potrivit Realitatea.net. Președintele Traian Băsescu a susținut, sâmbătă, că românii au reușit să depășească cel mai greu an al crizei, iar 2011 reprezintă începutul revenirii economice, adăugând că este nevoie de continuarea proceselor de modernizare a statului, informează NewsIn. "În același timp, parcă este un moment de speranță 1 ianuarie 2011, după ce anul 2010 a fost un an greu, un an în care orice s-ar spune românii au fost solidari cu situația țării. Am reușit să trecem cel mai greu an al crizei, o să vină un 2011 în care începem să ne revenim economic, dar trebuie să înțelegem că nu ne putem reveni pe structurile aceluiași stat. Cheia anului 2011 este continuarea proceselor de modernizare a statului. Fără modernizarea statului o astfel de criză, ca cea din 2009 și 2010, se poate repeta oricând. Trebuie să avem în vedere că modernizarea statului nu înseamnă pur și simpu disponibilizări. Înseamnă un alt fel de funcționare a statului, în care într-adevăr statul să înceapă să fie la dispoziția cetățeanului. O spun de vreo 20 de ani politicienii, am spus-o și eu, acum este timpul însă să o și facem, pentru că ne-a arătat viața că un stat inflexibil este un stat care devine o povară pentru cetățeanii lui", a explicat președintele. Traian Băsescu s-a referit, în acest sens, la continuarea procesului de apropriere de comunitatea locală a sistemului de sănătate. "S-au descentralizat spitatelele, dar în mod categoric trebuie să mergem pe comasarea lor, pe închideri de spitale acolo unde ele sunt inutile, și mai ales să trecem la managementul privat al spitalelor în care medicii să aibă contracte cu spitalele - iată un lucru care trebuie făcut în 2011", a spus președintele.