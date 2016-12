Băsescu: Am promulgat Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe 2014

Președintele Traian Băsescu a declarat, în această seară, că a promulgat Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe 2014, potrivit B1.ro.”Am promulgat bugetul asigurărilor de stat, așa cum am anunțat, nu am nimic cu acest buget, e în regulă, încă are ușoare rezerve, dar poate că nu e rău”, a declarat președintele.De asemenea, șeful statului a declarat, luni, că a luat act de declarația premierului Ponta referitoare la acciza pe motorină, care, deși nu îl satisface, demonstează că poate exista un dialog între Guvern și Președinție.