Băsescu, acuzaţii grave la adresa Guvernului: „A sabotat agricultorul român”

Băsescu, acuzații grave la adresa Guvernului: „A sabotat agricultorul român”

Ştire online publicată Joi, 22 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, la Fundulea, că Guvernul are „o mare responsabilitate în sabotarea agricultorului român anul acesta”, el menționând că îi este cunoscut faptul că, deși producția este mare, producătorii nu pot beneficia de certificatele de depozit.„Anul trecut am avut un an agricol destul de prost, iar anul acesta, cu o producție foarte mare la grâu, secară, orz, agricultorii vor încasa urmare a lipsei certificatelor de depozit, cel mult cât au încasat anul trecut, într-un an foarte prost. Deci mi se pare strigător la cer”, a afirmat Băsescu, în discursul rostit cu ocazia participării la „Ziua Cercetării Procera”.„Ar fi fost cu totul alta capacitate de negociere a producătorilor agricoli români dacă Guvernul nu ar fi desființat certificatele de depozit”, a mai susținut Băsescu. El a arătat că, dacă producătorii și-ar fi lăsat producția în depozite și ar fi luat credite de la bănci în baza acelor certificate, nu ar fi rămas în prezent la mâna achizitorilor, care cumpără cu prețuri scăzute, cum ar fi 147 euro tona de grâu.„Neasigurând la fondul de garantare resursele necesare pentru certificatele de depozit, Guvernul i-a lăsat pe producătorii agricoli români dezarmați în fața achizitorilor de producție agricolă. Eu nu pot să spun decât că ori este proastă guvernare, ori ministrul Agricultorii, care trebuia să îl informeze pe premier de consecințe, a vrut să îi favorizeze pe achizitori. (...) Cred că este o greșeală și îmi pare rău că trebuie să o spun public: Guvernul are o mare responsabilitate în sabotarea agricultorului român în anul acesta. Nu mai vorbesc și de subvenția la motorină!”, a susținut Băsescu.