Băsescu a semnat ieri decretul de organizare a referendumului pentru Parlamentul unicameral în ziua primului tur al prezidenţialelor

Băsescu a semnat ieri decretul de organizare a referendumului pentru Parlamentul unicameral în ziua primului tur al prezidențialelor

Șeful statului, Traian Băsescu, a anunțat ieri, în contextul unei de-clarații de presă, că a semnat decretul privind organizarea referendumului pentru Parlamentul unicameral simultan cu alegerile prezidențiale. „Parlamentul a dat aviz negativ solicitării privind organizarea unui referendum. Având în vedere că avizul Parlamentului e consultativ, am luat decizia să semnez decretul pentru ca referendumul să fie organizat simultan cu alegerile prezidențiale”, a fost, ieri, prima mențiune a președintelui Băsescu. În acest context, el a explicat că, pe data de 22 noiembrie, românii vor fi chemați la vot nu doar pentru a-și alege președintele, ci și pentru a se pronunța cu privire la instituirea unui Parlament unicameral, res-pectiv la reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Conform precizărilor făcute de Traian Băsescu, în ziua scrutinului, cetățenii României vor fi chemați să se pronunțe prin „da” sau „nu” la întrebările: „Sunteți de acord cu trecerea la un Parlament unicame-ral în România?” și „Sunteți de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maxim 300 de persoane?”. Șeful statului a ținut să explice și că, în timpul celor cinci ani de mandat, nu a reușit să convingă partidele politice parlamentare să constituie o comisie de revizuire a Constituției și, de asemenea, că în perioada campaniei pentru refe-rendum va aduce „foarte multe argumente în favoarea acestei soluții”. Totodată, președintele Băsescu a declarat și că efectul acestui referendum „este că politicienii trebuie să treacă la revizuirea Constituției”. Băsescu a făcut ieri și un comentariu legat de atitudinea partidelor parlamentare de opoziție vizavi de acest referendum. Astfel, el a precizat că „una dintre minciunile care se propagă este aceea că se instaurează dictatura printr-un Parlament unicameral”. „Sunt politicieni care susțin că un referendum e consultativ. Să nu încerce să intoxice populația, pentru că referirea la valoarea consultativă are cu totul alt sens decât cel pe care îl dau politicienii”, a adăugat președintele. Iar aici șeful statului a invocat Articolul 2 din Constituție, potrivit căruia suveranitatea națională aparține poporului român, „care o exercită prin organele sale reprezentative”, iar politicienii vor fi nevoiți, în cazul în care acest referendum va trece, să procedeze la revizuirea Constituției „în acord cu dorința poporului”. În aceeași ordine de idei, Băsescu a amintit și că, dintre statele membre ale Uniunii Europene, 15 au sistem parlamentar unicameral. Nu în ultimul rând, președintele Traian Băsescu s-a referit la inițiativa legislativă depusă ieri de PNL, de modificare a normei de reprezentare pentru un deputat și un senator, care ar reduce la 316 numărul parlamentarilor. „PNL s-a grăbit să depună azi un proiect de lege pentru Parlament unicameral. La fel a făcut și Tăriceanu când am cerut vot uninominal”, a comentat Băsescu. Despre referendumul referitor la reducerea numărului de par-lamentari și organizarea unui Legislativ unicameral, Traian Băsescu a subliniat: „E singurul mod în care pot impune un proces de reformare și a Parlamentului”.