Băsescu a declarat că România are restanţe în lupta anticorupţie la nivel înalt

Băsescu a declarat că România are restanțe în lupta anticorupție la nivel înalt

Ştire online publicată Marţi, 10 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, după întâlnirea cu omologul său finlandez, Tarja Halonen, că țara noastră are încă restanțe în zona angajamentelor asumate în ceea ce privește lupta anticorupție la nivel înalt. Băsescu a precizat că a făcut împreună cu Halonen „o scurtă analiză a modului cum România și-a îndeplinit obligațiile asumate înainte de intrarea în UE, cu referire directă la modul de funcționare a justiției”. „În această zonă, am recunoscut că, în ceea ce privește lupta anticorupție la nivel înalt, România încă are obligații de rezolvat în raport cu UE”, a spus șeful statului. Președintele Traian Băsescu a declarat, săptămâna trecută, într-un interviu pentru Deutsche Welle, că este convins că raportul Comisiei Europene nu va conține o sancțiune pentru România, ci un avertisment binevenit privind amânările din zona politică a judecării dosarelor de corupție la nivel înalt.