Băsescu a anunţat că, începând de astăzi, participarea României în Irak va fi zero

Băsescu a anunțat că, începând de astăzi, participarea României în Irak va fi zero

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a anunțat, ieri, la finalul ședinței CSAT, că numărul militarilor români dislocați în străinătate scade, în 2010, la 1667, față de 2067 în acest an, și că România nu va mai avea, de la 1 iulie 2009, militari în cadrul forței multinaționale din Irak. „Cel mai important punct al ordinii de zi a fost planificarea forțelor care vor fi la dispoziția NATO pentru anul 2010, precum și nivelul de participare cu forțe în afara frontierelor țării. Din acest punct de vedere, vă pot spune că are loc o reducere a participării României în teatrele de operațiuni. Numărul militarilor prezenți în teatre se reduce de la 2067 de militari, cât au fost în 2009, la 1667 militari, planificați a se afla în teatre în anul 2010", a declarat Traian Băsescu. El a explicat că această reducere este datorată încheierii misiunii trupelor ro-mânești în Irak, unde se produce o reducere de la 520 de militari la 20 de militari. „Sunt 20 de militari care vor participa la instruirea armatei irakiene. Deci, participarea la forța multinațională devine zero de la 1 iulie acest an și se menține participare 0 și pentru anul următor”, a adăugat Traian Bă-sescu. În schimb, România va su-plimenta cu 108 numărul militarilor în teatrul de operații din Af-ganistan, în 2010, a anunțat, tot ieri, președintele. Potrivit lui Băsescu, creșterea este necesară pentru ca batalionul dislocat în provincia Zabul să poată îndeplini toate misiunile. În același timp, șeful statului a anunțat că va avea loc o creștere cu 642 de militari a forțelor aflate în România, dislocabile în teatrele de operații în situații de urgență. Astfel, numărul forțelor militare va crește de la 600 la 1.411. „Ne îndeplinim angajamentul de a avea o forță rapid dislocabilă acolo unde NATO, ONU și UE au nevoie”, a mai spus președintele Băsescu.