Bărăganu, o comună dobrogeană integrată în sărăcie

Atmosfera e previzibilă într-o oarecare măsură dar, cu toate acestea, nu mai puțin neplăcut surprinzătoare. Comuna Bărăganu, la început de noiembrie, într-o zi nesuferită de toamnă, cu ploaie și vânt. Nimic mai dezolant, nimic mai trist. O localitate cu oameni copleșiți de necazuri, înrăiți de sărăcie, necomunicativi și suspicioși în privința oricui. Nu țin pasul cu ce se întâmplă în lume. Au auzit de europarlamentare și de sistemul votului uninominal, însă altele sunt problemele lor acum: lipsa locurilor de muncă, ajutorul pentru încălzire, dincolo de toate, grija zilei de mâine. Trăiesc aici, în comuna asta, cu locuințe modeste, cu străzi pline de noroi. În curțile oamenilor nu-ți dai seama care ar fi agoniseala lor de-o viață. Casa și copiii sunt realizările lor. În rest, câteva animale în ogradă și niște terenuri care poartă încă amprenta unei secete nemiloase. Bordelul de ieri, primăria de azi Clădirea administrației locale din Bărăganu pare îngrijită. E curată, nu cu mult timp în urmă renovată. De la edilul localității, Constantin Bențea, aflăm că nu a fost întotdeauna în stadiul de acum: „În urmă cu aproape patru ani spațiul în care lucrăm astăzi era bordel, în loc de birourile astea erau WC- uri publice abandonate, ce mai…?! Era o debandadă totală. Când mi-am început mandatul am lucrat cu oamenii două luni pe holul școlii. Acela a fost, pentru început, «sediul» nostru”, a ținut să menționeze primarul comunei. Copleșit de amintiri, Bențea povestește, cu glasul ușor emoționat, dar plin de umor, cum, pe vremea studenției sale erau la modă scrisorile de dragoste și buchetele de trandafiri, și nu SMS-urile. „Îmi aduc aminte de o fată de care eram amorezat și pentru care mi-am julit mâinile până la sânge încercând să rup niște trandafiri. Nici doi bani n-a dat ea pe florile mele, era la sentiment cu altu’”, povestește primarul. Scufundați în noroaie Revenind la probleme de actualitate și în care nu e vorba nici de trandafiri și nici de sentimente…În ceea ce privește eventualele proiecte de viitor, Bențea a declarat că există trei inițiative și anume: realizarea unui sistem de canalizare, rezolvarea problemei alimentării cu apă și pietruirea drumurilor. În prezent, există studii de fezabilitate, proiecte tehnice și o documentație bine pusă la punct. Lipsește însă esențialul: finanțarea! Banii nu se arată de niciunde. Excepția o constituie, totuși, proiectul care are în vedere pietruirea ulițelor, pentru care Consiliul Județean Constanța a alocat bani doar pentru un km și jumătate de stradă. Conform spuselor primarului „strada Bisericii va avea prioritate“. Aceasta e cea mai problematică dat fiind faptul că, atunci când plouă, apa aduce toate mizeriile și noroiul de pe străzile mai înalte în fața bisericii. Oamenii înoată efectiv prin noroaie, stratul de mâl ajungând chiar și până la 15 cm, astfel încât accesul cu piciorul devine deosebit de anevoios”. În cadrul acestei săptămâni va avea loc licitația în vederea demarării lucrărilor de pietruire a drumului. Referitor la vreo cerere de finanțare PHARE din cadrul Fondului de modernizare a administrației publice locale, primarul din Bărăganu a declarat că au fost elaborate trei proiecte: „Contorizare apă rece comuna Bărăganu și sat Lanurile”, „Dotarea cu echipamente și instrumente pentru Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Bărăganu“ și „Dotarea cu echipamente IT și alte componente necesare desfășurării unei activități eficiente la nivelul comunei Bărăganu”. Interesant de remarcat este că primarul nu pare să aibă habar de faptul că termenul de depunere a dosarelor a expirat de ceva timp și că, prin urmare, vor lua fonduri europene de unde nu-s. Europarlamentari? Pot să doarmă și aici! La panoul sediului primăriei au fost depuse, conform legii, listele pentru alegerile europarlamentare. Așa cum a specificat și edilul și tot așa cum am putut constata și din extrem de fugitivele tentative de a discuta cu localnicii, oamenii din Bărăganu continuă să rămână dezinformați. Mai mult decât atât, insistă să nu știe, să nu afle, complăcându-se într-o intoleranță confortabilă și, prin definiție, nesolicitantă. „Ce ne trebuie nouă parlamentari europeni, dom’ne?! Să stea aici, în țară, că văd că dorm foarte bine. Să nu se mai ducă și în Parlamentul European să ne facă de râs! Dacă dorm, măcar să o facă aici”, a afirmat nervoasă o femeie trecută bine de prima tinerețe. Problemele par să nu se mai termine Preocupările culturale nu sunt tocmai ceea ce am putea numi o modalitate de a te delecta în comuna Bărăganu. Deși există două cămine culturale, activitățile de acest gen lipsesc, singurele evenimente care se desfășoară fiind nunțile, botezurile, pomenile. Copiii nu se arată prea interesați de procesul de școlarizare, educația fiind, și ea, unul dintre capitolele deficitare ale comunei. Există și cazuri de abandon școlar cauzate atât de o nepăsare debordantă, cât mai ales de situațiile financiare precare ale locuitorilor. Ei se confruntă cu lipsa locurilor de muncă de ani de zile, timp în care soluțiile întârzie să apară. Printre activitățile de subzistență se numără agricultura și creșterea animalelor: păsări, porcine, bovine. Cei care au, totuși, locuri de muncă relativ bine plătite sunt nevoiți să facă naveta la Constanța și Mangalia. Și pentru că necazurile oamenilor nu sunt deloc simple sau ușoare, aceștia mai au de rezolvat și problema încălzirii din această iarnă. În conformitate cu monitorizarea efectuată de angajații primăriei din Bărăganu au fost depuse 409 dosare care solicită ajutor pentru încălzire. Parcă prea multă să-răcie, amărăciune și dezinteres pentru o comună așa zis europeană. Suntem, totuși, în 2007, la aproape un an după integrare. La Bărăganu însă timpul pare să stea pe loc și, odată cu el, și problemele oamenilor, îngropate în noroaiele ulițelor.Atmosfera e previzibilă într-o oarecare măsură dar, cu toate acestea, nu mai puțin neplăcut surprinzătoare. Comuna Bărăganu, la început de noiembrie, într-o zi nesuferită de toamnă, cu ploaie și vânt. Nimic mai dezolant, nimic mai trist. O localitate cu oameni copleșiți de necazuri, înrăiți de sărăcie, necomunicativi și suspicioși în privința oricui. Nu țin pasul cu ce se întâmplă în lume. Au auzit de europarlamentare și de sistemul votului uninominal, însă altele sunt problemele lor acum: lipsa locurilor de muncă, ajutorul pentru încălzire, dincolo de toate, grija zilei de mâine. Trăiesc aici, în comuna asta, cu locuințe modeste, cu străzi pline de noroi. În curțile oamenilor nu-ți dai seama care ar fi agoniseala lor de-o viață. Casa și copiii sunt realizările lor. În rest, câteva animale în ogradă și niște terenuri care poartă încă amprenta unei secete nemiloase. Bordelul de ieri, primăria de azi Clădirea administrației locale din Bărăganu pare îngrijită. E curată, nu cu mult timp în urmă renovată. De la edilul localității, Constantin Bențea, aflăm că nu a fost întotdeauna în stadiul de acum: „În urmă cu aproape patru ani spațiul în care lucrăm astăzi era bordel, în loc de birourile astea erau WC- uri publice abandonate, ce mai…?! Era o debandadă totală. Când mi-am început mandatul am lucrat cu oamenii două luni pe holul școlii. Acela a fost, pentru început, «sediul» nostru”, a ținut să menționeze primarul comunei. Copleșit de amintiri, Bențea povestește, cu glasul ușor emoționat, dar plin de umor, cum, pe vremea studenției sale erau la modă scrisorile de dragoste și buchetele de trandafiri, și nu SMS-urile. „Îmi aduc aminte de o fată de care eram amorezat și pentru care mi-am julit mâinile până la sânge încercând să rup niște trandafiri. Nici doi bani n-a dat ea pe florile mele, era la sentiment cu altu’”, povestește primarul. Scufundați în noroaie Revenind la probleme de actualitate și în care nu e vorba nici de trandafiri și nici de sentimente…În ceea ce privește eventualele proiecte de viitor, Bențea a declarat că există trei inițiative și anume: realizarea unui sistem de canalizare, rezolvarea problemei alimentării cu apă și pietruirea drumurilor. În prezent, există studii de fezabilitate, proiecte tehnice și o documentație bine pusă la punct. Lipsește însă esențialul: finanțarea! Banii nu se arată de niciunde. Excepția o constituie, totuși, proiectul care are în vedere pietruirea ulițelor, pentru care Consiliul Județean Constanța a alocat bani doar pentru un km și jumătate de stradă. Conform spuselor primarului „strada Bisericii va avea prioritate“. Aceasta e cea mai problematică dat fiind faptul că, atunci când plouă, apa aduce toate mizeriile și noroiul de pe străzile mai înalte în fața bisericii. Oamenii înoată efectiv prin noroaie, stratul de mâl ajungând chiar și până la 15 cm, astfel încât accesul cu piciorul devine deosebit de anevoios”. În cadrul acestei săptămâni va avea loc licitația în vederea demarării lucrărilor de pietruire a drumului. Referitor la vreo cerere de finanțare PHARE din cadrul Fondului de modernizare a administrației publice locale, primarul din Bărăganu a declarat că au fost elaborate trei proiecte: „Contorizare apă rece comuna Bărăganu și sat Lanurile”, „Dotarea cu echipamente și instrumente pentru Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență Bărăganu“ și „Dotarea cu echipamente IT și alte componente necesare desfășurării unei activități eficiente la nivelul comunei Bărăganu”. Interesant de remarcat este că primarul nu pare să aibă habar de faptul că termenul de depunere a dosarelor a expirat de ceva timp și că, prin urmare, vor lua fonduri europene de unde nu-s. Europarlamentari? Pot să doarmă și aici! La panoul sediului primăriei au fost depuse, conform legii, listele pentru alegerile europarlamentare. Așa cum a specificat și edilul și tot așa cum am putut constata și din extrem de fugitivele tentative de a discuta cu localnicii, oamenii din Bărăganu continuă să rămână dezinformați. Mai mult decât atât, insistă să nu știe, să nu afle, complăcându-se într-o intoleranță confortabilă și, prin definiție, nesolicitantă. „Ce ne trebuie nouă parlamentari europeni, dom’ne?! Să stea aici, în țară, că văd că dorm foarte bine. Să nu se mai ducă și în Parlamentul European să ne facă de râs! Dacă dorm, măcar să o facă aici”, a afirmat nervoasă o femeie trecută bine de prima tinerețe. Problemele par să nu se mai termine Preocupările culturale nu sunt tocmai ceea ce am putea numi o modalitate de a te delecta în comuna Bărăganu. Deși există două cămine culturale, activitățile de acest gen lipsesc, singurele evenimente care se desfășoară fiind nunțile, botezurile, pomenile. Copiii nu se arată prea interesați de procesul de școlarizare, educația fiind, și ea, unul dintre capitolele deficitare ale comunei. Există și cazuri de abandon școlar cauzate atât de o nepăsare debordantă, cât mai ales de situațiile financiare precare ale locuitorilor. Ei se confruntă cu lipsa locurilor de muncă de ani de zile, timp în care soluțiile întârzie să apară. Printre activitățile de subzistență se numără agricultura și creșterea animalelor: păsări, porcine, bovine. Cei care au, totuși, locuri de muncă relativ bine plătite sunt nevoiți să facă naveta la Constanța și Mangalia. Și pentru că necazurile oamenilor nu sunt deloc simple sau ușoare, aceștia mai au de rezolvat și problema încălzirii din această iarnă. În conformitate cu monitorizarea efectuată de angajații primăriei din Bărăganu au fost depuse 409 dosare care solicită ajutor pentru încălzire. Parcă prea multă să-răcie, amărăciune și dezinteres pentru o comună așa zis europeană. Suntem, totuși, în 2007, la aproape un an după integrare. La Bărăganu însă timpul pare să stea pe loc și, odată cu el, și problemele oamenilor, îngropate în noroaiele ulițelor.