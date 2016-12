„Banii pentru alegeri sunt gândiţi a fi cuprinşi în fondul de rezervă”

„Banii pentru alegeri sunt gândiți a fi cuprinși în fondul de rezervă”

Purtătorul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu, a declarat, astăzi, pentru Agerpres, că fondurile bugetare destinate organizării alegerilor sunt gândite, în general, în anii electorali, a fi cuprinse în suma alocată pentru fondul de rezervă.Premierul Victor Ponta a declarat astazi că fostul Guvern și, respectiv, fostul șef al Executivului Emil Boc nu au alocat bani pentru organizarea alegerilor parlamentare din acest an."Victor Ponta, confruntat cu realitatea dură a guvernării, inventează probleme. Domnia sa, deși a fost ministru, dovedește în fiecare zi că nu are nici cea mai vagă idee despre felul în care se conduce și se gestionează un buget. Banii pentru alegeri, în general, sunt de la bun început gândiți a aparține fondului de rezervă aflat la dispoziția primului-ministru. Lucrul acesta s-a întâmplat în mai toate exercițiile bugetare din ani electorali, inclusiv în cele când Victor Ponta era ministru și aproba bugete ca ministru", a declarat purtătorul de cuvânt al PDL.Sever Voinescu i-a cerut premierului să explice numirea făcută la portofoliul Agriculturii."Prin urmare, în loc să inventeze false probleme și să găsească falși vinovați, mai bine ne-ar explica, de pildă, cum îl tolerează pe omul lui Dan Voiculescu la Ministerul Agriculturii, când se știe că Dan Voiculescu are un litigiu patrimonial cu acest minister. Dar, evident, Victor Ponta tace și aruncă fumigene de genul acesta", a susținut Voinescu.Primul-ministru a acuzat miercuri fostul Executiv că nu a prevăzut niciun leu pentru organizarea alegerilor parlamentare din acest an."Ca un element de neprevăzut, nu pot să spun că l-am primit cu mare fericire astăzi, am constatat că fostul Guvern nu a prevăzut niciun leu pentru organizarea alegerilor parlamentare. Nu știu dacă dl fost prim-ministru Boc nu știa că în 2012 urmează să aibă loc alegeri parlamentare. Asta înseamnă că o să avem o nouă problemă:în jur de 200 de milioane de lei", a declarat Victor Ponta.